邊社交邊賺，NFT 社交平臺 Only1 如何協調創作者與粉絲利益？
Only1 藉助 NFT 形式的創新機制設計，提供了多樣化的收入手段，鼓勵創作者積極創作內容、粉絲積極分享內容，以盤活整個社區的活力與氛圍。
撰文：一棵楊樹
我們在《三分鐘讀懂 Only1 ：基於 Solana 的高性能 NFT 社交平臺》一文中概覽了基於 Solona 生態的 NFT 社交平臺 Only1 ，它將社交媒體、NFT 市場、可擴展的區塊鏈和原生代幣 LIKE 結合在一起，從而允許創作者輸出內容並與他們的粉絲直接分享。
今天我們從生態模型的角度，進一步深入分析一下 Only1 中關於創作者、粉絲的具體經濟設計，及其所能帶來給創作者和粉絲的收益可能。
「Genesis NFT」 與 「Content NFT」
作爲 Only1 的生態代幣，總供應量 5 億枚的 LIKE 幫助 Only1 融合打通了粉絲經濟和 NFT 社交，成爲連接創作者和粉絲之間的關鍵樞紐，也是 Only1 生態中主要流通的獎勵憑證。
其中 LIKE 的用途主要體現在四個方面：
而創作者、粉絲的收入正是藉助 NFT 形式搭建的經濟機制，以 LIKE 的形式在「Genesis NFT」 與 「Content NFT」這兩種 NFT 玩法中得以實現。
Genesis NFT
Genesis NFT 可以視爲是吸引創作者的主要激勵手段，因爲每一個進入平臺的創作者首先都需要先進行 KYC 認證，之後便可獲得一個自動鑄造的 Genesis NFT，而這枚 Genesis NFT 出售的收入也歸創作者所有（LIKE 形式獎勵），
而粉絲可以通過持有原生代幣 LIKE 競拍 Genesis NFT，且最終只有 1 位粉絲可以競拍成功，成爲該 NFT 的所有人，對應 NFT 的每次再次銷售創作者都會有分成。
Content NFT
此外創作者還可以通過 NFT 的形式發佈獨家內容，並以此進行出售，也即 Content NFT。
雖然 Content NFT 也採取競拍的形式，但除了競拍成功的所有者可以查閱，其他粉絲只要支付 LIKE 代幣也可解鎖（unlock）內容。
且 unlock 費用由創作者決定，收入將分配給 NFT 創作者和所有者，有點像目前「微博問答」之類的互聯網付費問答形式——除了回答者（對應 Only1 的創作者）獲得聽衆的付費收入外，提問者（對應 Only1 的所有者）也可瓜分此部分收入。
這樣就可以以 LIKE 從利益激勵的角度，促使創作者積極創作優質內容，同時也鼓勵粉絲篩選優質內容進行競拍，從而成爲對應 Content NFT 的所有者獲得長期 unlock 費用紅利。
簡言之，無論是「Genesis NFT」還是「Content NFT」，Only1 都旨在提供多樣化的收入手段，從而鼓勵創作者積極創作內容、粉絲積極分享內容，從而盤活整個社區的活力與氛圍。
創造者權益池「Creator Staking Pool」
今年 4 月份以來，異軍突起的 Axie Infinity 將「邊玩邊賺」（Play-to-Earn）的概念徹底帶入公衆的視野中，鏈遊彷彿接過了去年 DeFi 點燃整個市場行情的大棒，讓大家意識到了其背後的潛力。
而在 Only1 中也借鑑了類似的「邊玩邊賺」（Play-to-Earn）玩法——創造者權益池「Creator Staking Pool」。
什麼是創造者權益池「Creator Staking Pool」？
具體來講，每名創作者都有自己的 Staking Pool，粉絲可以對他們支持的創作者質押代幣 LIKE，而 NFT 的所有者和創造者會分攤其中一部分質押的收益，具體步驟分爲：
「邊社交邊賺」（Social-to-Earn）
需要特別注意的是，每個 Staking Pool 的收益率 APY 與粉絲和創作人的互動和親密程度等因素密切相關，且是動態調整，算法也不斷更新優化，以最大限度地提高社交參與度，併爲所有用戶提供公平獎勵：
- 每日登錄；
- 內容發佈；
- DM 交流；
- 粉絲的參與度；
- NFT 鑄造；
簡言之，創作者、粉絲越活躍，APY 越高；用戶質押代幣越多，獎勵越多。這算是將社交和賺錢一致性地融合起來，可以理解爲「邊社交邊賺」（Social-to-Earn）。
如何成爲創造者「Creator」？
按照官方文檔，要想成爲創造者「Creator」需要閱讀 Alpha Creator 計劃指南，完成對應註冊表：填寫 KYC 調查問卷，確定「入職會議」（Onboarding meeting）和 NFT 銷售日期，最後創作者入職——Creator Staking Pool 開放和發放 Genesis NFT 。
同時 Only1 計劃接下來在三季度將推出其社交 NFT 平臺 Alpha 版本（見下文路線圖，預計 2021 年 Q3 上線），用戶可通過 Alpha Creator 計劃推薦創作者，成功推薦創作者的用戶將獲得獎勵以及該名創作者在 Only1 平臺上銷售創世 NFT 10% 的收入。
Alpha 版本與路線圖
此前 7 月份 Only1 已向早期支持者空投 100 個獨家 NFT，用戶需完成相關任務即可獲得空投機會，獲得該獨家 NFT 的用戶擁有測試 Only1 社交 NFT 平臺 Alpha 版的權限，並有機會獲得 500 LIKE 代幣。
而按照 Only1 的路線圖規劃，基本主要的產品功能也會在接下來的三季度就與大家見面：
2021 年 Q3
- 社交 NFT 平臺 Alpha 版本
- 市場功能
- Unlockable 的 Content NFT
- Beta 版本發佈
2021 年 Q4
- 移動應用開發
- 解鎖彩票系統
- 新功能開發
- 公開發行
2022 年 Q1
- 投票和治理功能
- 版本 2 開發：支持穩定幣
- 移動應用發佈