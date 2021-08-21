〈能源盤後〉恐Delta衝擊需求前景 原油連7跌 WTI本週跌近9%

週五 (20 日) 交易，原油期貨價格連續第七日收低，WTI 原油價格本週下跌近 9%，市場擔憂 Delta 變種新冠病毒的散播會衝擊能源需求，造成油價下跌。

紐約 Third Bridge 工業、材料和能源全球部門主管 Peter McNally 表示，「對 delta 變種病毒衝擊所有大宗商品需求前景的擔憂，近期明顯擴大，包括石油。」

他說：「美元上漲是大宗商品價格下跌的另一個因素。」

美元走強對以美元計價的商品價格造成壓力。ICE 美元指數週五處於 9 個月高點。

McNally 指出，「在需求成長速度越來越令人質疑之際，石油市場還得應對供應量增加。」OPEC+ 7 月同意自 8 月起逐步放寬產量限制。

McNally 說：「今年是中國石油進口商冷淡的一年。近期新增的防疫限制令人更加質疑今年餘下時間需求成長的速度，且已開發國家的夏日旅遊季即將結束，後續就要迎接季節性放緩。」

美國夏日駕駛季通常在 9 月初的勞動節週末過後結束。

9 月交割的 WTI 原油期貨價格下跌 1.37 美元或近 2.2%，收每桶 62.32 美元。

9 月 WTI 原油周五創下最近月原油期貨自 5 月以來最低收盤價，本週下跌 8.9%，為去年 10 月 30 日止的當週以降最大跌幅，當時下跌 10%。此期貨今日屆期。

10 月交割的 WTI 原油期貨價格下跌 1.36 美元或 2.1%，收每桶 62.14 美元，此交易最活躍契約也將在今日過後成為最近月契約。

10 月交割的 Brent 原油期貨價格下跌 1.27 美元或 1.9%，收每桶 65.18 美元，本週下跌 7.7%，為 5 月以降最低收盤價。

Swissquote 高級分析師 Ipek Ozkardeskaya 報告表示，WTI 原油目前正在測試每桶 63 美元的圖表支撐點，空頭將 200 日 MA 瞄準在每桶近 60 美元。

「實際情緒顯示，原油價格會更深度回落，對那些認為油價會返回 60 美元關卡的人來說，價格回升可能是很棒的出售機會。」

與此同時，Third Bridge 的 McNally 表示，美國頁岩油產量一直在攀升，因為美國油井鑽機數量不斷增加。

貝克休斯 (BKR-US) 週五報告，本週活躍的石油鑽井機數量增加 8 個，達 405 個，為連續第三週上升。

其他能源商品交易