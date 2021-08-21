〈熱門股〉外資狂倒貨 台積電市值跌破15兆元下探年線支撐

晶圓代工龍頭台積電 (2330-TW) 本周遭外資連四賣、共出脫超過 7 萬張，在外資狂倒貨下，股價連日下挫，周三 (18 日) 跌破 15 兆元大關，周五 (20 日) 終場收在 552 元，面臨年線保衛戰，累計本周市值已蒸發超過 7500 億元。

受到中國政府發布反網路不正當競爭草案衝擊，騰訊與阿里巴巴股價大跌，台積電一度超車騰訊，成為亞洲市值最大企業，不過，由於台積電股價持續走跌，亞洲市值最高企業寶座僅一天就拱手讓出。

英特爾周四 (19 日) 在美國舉辦「架構日」活動，對外揭曉英特爾架構最重大的世代轉換，同步揭露在台積電的下單細節，其中，Xe-HPG 架構的 Alchemist 繪圖晶片將採台積電 6 奈米製程，Xe-HPC 架構 Ponte Vecchio 繪圖晶片中的連結晶片及運算晶片分別採用台積電 7 奈米及 5 奈米製程，擴大採用台積電先進製程。

台積電 7 月營收 1245.58 億元，自 6 月高點回落 16.1%，但年增 17.5%，為歷年同期新高。法人預估，在大客戶蘋果 A15 處理器放量生產下，8 月營收可望繳出不錯成績。