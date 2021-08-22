Mechanism Capital：簡析 Arweave 生態最新進展與應用潛力

近期的 NFT 熱潮推動 Arweave 網絡交易額激增，而長期來看，加密經濟發展也將越來越依賴 Arweave 的永久存儲。

撰文：Mechanism Capital

1/ 我們近期建立了 Arweave (AR) 的倉位 。我們希望通過下面的連環推闡述對去中心化存儲網絡 Arweave 的研究成果，以及該網絡當前發展的最新進展。

2/ 儘管過去幾個月爭論不斷，這家去中心化數據存儲協議已悄然確立了自己在加密經濟基礎設施中不可或缺的地位：

Web3 應用

非同質化代幣（NFT）

利潤共享代幣（PST）

狀態存儲

3/ Arweave 對信息的永久存儲收取溢價，且從來不會試圖收取比亞馬遜雲（AWS） 等中心化服務還要高的價格。其收費模式是由用戶根據對未來存儲成本的預測，爲永久存儲預先付費。

Arweave 網絡由持續的經濟激勵系統予以維繫。

4/ Arweave 的應用層叫做「permaweb」，可以託管 web3 應用，例如

ArDrive

Koii

The Verto Protocol

KYVE

Permaweb 對於檔案存儲、研究報告和可驗證的新聞報道具備強大的價值。

以下的圖片來自 Delphi Digital 關於 Arweave 的研究報告

5/ Arweave 在 NFT 領域的價值。

近期一個強大的用例取得爆炸式增長：NFT 存儲。 NFT 通常指向鏈外託管的數據，如果該數據丟失或遭遇審查，則 NFT 可能會變得一無是處。Arweave 在這方面相比其他去中心化存儲網絡具有巨大優勢。

6/ 出於這個原因，Opensea、Mintbase 等已經與 Arweave 牽手合作。

如果您對元數據的所在位置瞭然於胸，您就可以對 NFT 的長期價值充滿信心，不妨讀讀 CoinDesk 這篇文章 獲得更多信息。

7/ Solana 上的 NFT 標準 Metaplex 採用了 Arweave 作爲元數據存儲的默認工具。因此我們預計 Solana 上的 NFT 活動將直接推動 Arweave 網絡活動的增加。

8/ 利潤分享代幣 PST

Arweave 推出了一種名爲「PST」、帶有利潤分享功能的新型代幣系統。開發者可以利用 SmartWeave 在其應用中添加一種機制，向其平臺上交易的用戶收取少量費用，並把這些費用分配給 PST 持幣者 。

9/ 因此，開發者和社區成員不僅可以從其應用中獲得持續的收入流，而且還可以將未來的收入變現。

PST 推動了 Arweave 上數百個應用和利潤分享社區的開發。

10/ 這些利用了 PST 的項目或社區包括：

Verto (VRT) - PST 的交易所，使 Arweave 生態系統更具活力。

Openbits (OPENBITS) - 開源包開發者的營利平臺。

Community.xyz (XYZ) - 一個管理和創建利潤分享社區的平臺。

11/ Verto 最近升級了其平臺，納入定製的資產頁面，允許協議構建能更好服務其社區的 UI。這一關鍵的金融基礎設施將有助於推動 Arweave 網絡上的經濟活動。

12/ 狀態存儲

Arweave 已成爲其他區塊鏈事實上的備份。例如，Solana 通過 SOLAR 橋在 Arweave 上記錄了其狀態記錄。

在這個理念基礎上最雄心勃勃的項目是 Kyve。

13/ Kyve 利用 Arweave 創建一個去中心化的檔案網絡，將數據流（如一系列區塊）重組爲永久資源。Kyve 將提高其他區塊鏈和整個加密經濟的韌性。

14/ 網絡增長

在過去一年裏，Arweave 的總規模增長了 922%（1.04 TB → 10.63 TB），且在今年夏天，每日 / 每週 / 每月的交易額都超過了之前的史上峯值。

15/ 今年夏天網絡交易額的激增是由 NFT 鑄幣和一家媒體存檔等活動推動的。上週 Arweave 網絡出現了網絡交易量歷史峯值，這是由人氣很高的 Solana NFT 發佈而推動的。

16/ 對 Arweave 開發者增長所賦予的更普遍意義。值得注意的是，Arweave 的開放網絡孵化器 / 獎學金 / Foundry 的參與者數量今年也迅速增加，從 2019 年的 247 人增長到 2020 年的 146 人，2021 年更是激增至 627 人。

17/ Arweave 的代幣 AR 可以用於支付存儲費用，並作爲網絡的記賬單位（UoA）。

AR 也是 PST 類代幣的主要交易對構成。

隨着加密經濟越來越依賴 Arweave 進行永久數據存儲，且伴隨 PST 在 Awreave 內產生更多的經濟活動， AR 將累積更多價值。

18/ 口說無憑，文字長存，這正是 Arweave 賦予加密網絡信息留存能力。