樂觀氛圍成型？市場現罕見「無差別」加倉 | CFTC COT 加密貨幣持倉週報

撰文：7

擴展閱讀：一文讀懂 CFTC 持倉報告是什麼？有何價值？該如何解讀？



CME 比特幣期貨

8 月 21 日，CFTC 公佈了最新一期 CME 比特幣期貨週報（8 月 11 日-8 月 17 日），統計週期內比特幣價格一波三折，前半段出現了一波快速拉昇後隨即轉跌，並在整個統計週期內最終收跌，此前的單邊上漲勢頭告一段落，市場情緒會否因此發生變化非常值得期待。

總持倉（未平倉總量）數量在最新一期數據中自 6769 張進一步上漲至 7363 張，該數值近兩週連續上漲，市場情緒並沒有因爲幣價的小幅回落出現明顯遇冷，而是延續了上一統計週期的回暖勢頭。

分項數據上來看，規模最大的經銷商持倉多頭頭寸自 281 張進一步上漲至 288 張，空頭頭寸自 51 張微漲至 52 張，多空雙向（已對沖）持倉自 69 張上漲至 92 張，經銷商賬戶在最新統計週期內進行了多空同步增持，雖然這類賬戶並未延續此前兩週的淨多調倉表現，但是在周內進行了小幅度的全線增持仍然保持了樂觀的態度，大型機構對於後市仍然持明確的看漲思路，即便是行情的橫向反覆也沒有造成明顯的「干擾」。





資管機構持倉多頭頭寸自 629 張大漲至 672 張，該數值創出近 31 周新高，空頭頭寸自 275 張上升至 311 張，雙向持倉自 0 張上升至 9 張。資管機構在最新統計週期內進行了與經銷商賬戶類似的多維度同步增持，相比於上一統計週期內這類賬戶的淨空調倉而言，最新統計週期內的調倉有了比較明顯的態度轉變跡象，這類賬戶並沒有因爲幣價的小幅回落而進一步加碼做空，反而將多頭頭寸增持至逾半年新高水平，這種微妙的態度轉變值得重視。





槓桿基金賬戶在最新統計週期內多頭頭寸自 1995 張上升至 2292 張，空頭頭寸自 5113 張同步上升至 5542 張，雙向持倉自 188 張上升至 199 張。槓桿基金在最新統計週期內進行了多空同步增持，這也是這類賬戶連續第二週進行類似的倉位調倉，不過在最新統計週期的調倉過程中槓桿基金「完美地」保持了多空持倉比，所以最新統計週期中實際上沒有表達出比較明確的多空偏好，而連續兩週的增持也讓這類賬戶此前的偏空態度遭到了一定「打壓」，目前槓桿基金的調倉能夠看出這類賬戶對於後市的態度略顯模糊。





大戶持倉方面，多頭頭寸自 1749 張上漲至 1845 張，與此同時空頭頭寸自 231 張同步上漲至 239 張，雙向持倉自 84 張上漲至 103 張。大戶賬戶在上一統計週期內進行了多空同步增持，其中多單增持的幅度明顯更大，這類賬戶對於後市的偏多態度延續，同時大戶也是最近一波上漲過程中爲數不多的堅定追漲賬戶。





散戶持倉方面，多頭頭寸自 1774 張上漲至 1863 張空頭頭寸自 758 張上漲至 816 張。散戶繼續順勢加碼追多，空頭頭寸雖然出現同步上升但是數量相對有限，整體上仍然保持了上一統計週期的看漲態度。





值得一提的是，最新統計週期內各類賬戶全部進行了多空同步增持，這意味着市場參與熱度的回暖已經形成了一個「自上而下」的「潮流」，短期內幣價的橫盤反覆對於各類賬戶的多空偏好並沒有造成比較明顯的影響，而市場熱度回升的同時，整體情緒也開始進一步向多方傾斜，這與過去幾個統計週期內一直存在明確偏空調倉的情況有着質的區別。

CME 微型比特幣期貨

總持倉（未平倉總量）數量在最新一期數據中自 19439 張上漲至 24067 張，該數值創出近 8 周新高。與標準合約相似，微型比特幣合約同樣迎來了比較大幅度的倉位增持。

分項數據上來看，規模最大的經銷商持倉多頭頭寸自 346 張回落至 240 張，空頭頭寸保持 0 張不變，多空雙向（已對沖）持倉保持 0 張不變。經銷商賬戶在最新統計週期內進行了多單減持，其他兩類持倉由於在上一統計週期內已經清零並無調整。配合標準合約的增持表現來看，經銷商賬戶在微型比特幣合約上投入的「精力」仍然有限，這種小幅度的倉位減持能夠傳達出的信息也非常有限，因此不對此做過多解讀。





資管機構持倉多頭頭寸自 36 張上升至 72 張，空頭頭寸保持 0 張不變，雙向持倉同樣保持 0 張不變，也許可以理解爲資管機構相對樂觀態度的傳達，但是由於數量有限，所以這種偏多態度的表達並不算強。





槓桿基金賬戶在最新統計週期內多頭頭寸自 4836 張上升至 5531 張，空頭頭寸自 14503 張同步上漲至 15832 張，雙向持倉自 2688 張上漲至 6380 張。槓桿基金在最新統計週期內進行的倉位調整邏輯與標準合約中的雙向同步增持一致，而這類賬戶幅度可觀的增持也成爲了最新統計週期內總持倉量上升的主要「貢獻者」。槓桿基金雖然沒有表達出比較明確的多空偏好，但是從兩類合約的整體調倉上來看，槓桿基金短期參與熱度的上升還是比較明顯的。





大戶持倉方面，多頭頭寸自 6668 張上升至 6851 張，繼續刷新歷史高點水平，空頭頭寸自 480 張進一步下降至 398 張，雙向持倉自 618 張下降至 537 張。大戶賬戶在最新統計週期內進行了最新統計週期內罕見的淨多調倉，正如上文所述，這類賬戶在最近一段時間裏一直保持着對於比特幣明確的看多態度，在最新統計週期內雖然標準合約進行了多空雙向同步增持，但是其在微型合約中進行的淨多調倉「彌補」了這一「遺憾」。





散戶持倉方面，多頭頭寸自 4247 張上升至 4456 張，空頭頭寸自 1150 張回落至 920 張。散戶在最新統計週期內同樣進行了淨多調倉，與大戶賬戶一同在微型合約中表達出了對於後市明確的看漲態度。





CME 以太坊期貨

總持倉（未平倉總量）數量在最新一期數據中自 3749 張上升至 3989 張，進一步刷新歷史高點水平。

分項數據上來看，規模最大的經銷商持倉多頭頭寸自 45 張上升至 77 張，空頭頭寸自 132 張下降至 89 張，多空雙向（已對沖）持倉保持 0 張不變。經銷商賬戶一改此前兩個統計週期的淨空調倉思路，在最新統計週期內進行了久違的淨多調倉，而且在本期調倉結束後這類賬戶的多空雙向頭寸差值基本得以「抹除」，大型機構對於以太坊後市的態度出現了特別明顯的「轉好」。





資管機構持倉多頭頭寸自 50 張上漲至 54 張，空頭頭寸自 42 張上升至 80 張，雙向持倉保持 0 張不變。雖然資管機構在最新統計週期內進行了多空雙向同步增持，但是在增持結束後，這類賬戶的整體持倉狀況發生了淨方向的逆轉，這種自淨多向淨空的轉變值得重視，而比較有趣的是，資管機構與經銷商賬戶在以太坊上仍然保持着截然相反的調倉思路，而最新統計週期內二者均發生了態度 180 度的轉變，這種「針尖對麥芒」的狀況能夠延續多久值得持續關注。





槓桿基金賬戶在最新統計週期內多頭頭寸自 876 張上升至 1036 張，空頭頭寸自 3073 張同步上升至 3286 張，雙向持倉自 145 張上升至 105 張。槓桿基金在最新統計週期內又一次進行了多空雙向同步增持，這類賬戶在以太坊上的加碼還在延續，整體仍然保持着較高的參與熱度，但是明顯佔優的空頭頭寸卻顯示出這類賬戶對於以太坊後市並非持簡單的看漲思路。





大戶持倉方面，多頭頭寸自 1330 張上升至 1260 張，空頭頭寸自 13 張上升至 52 張，雙向持倉保持 75 張不變。大戶賬戶雖然同樣進行了多空同步增持，但是這類賬戶的持倉狀況與槓桿基金截然相反，大戶在以太坊上持有的多頭頭寸明顯佔優，這類賬戶對於以太坊後市走向仍然保持高度樂觀態度，這與這類賬戶在比特幣上的傾向也非常相似。





散戶持倉方面，多頭頭寸自 1237 張上升至 1382 張，空頭頭寸自 314 張下降至 302 張。散戶在最新統計週期內進行了明確的淨多調倉，散戶順勢追單的常規思路讓其在這輪上漲過程中「心無旁騖」，不過從結果上來看，散戶的追漲還是收到了不錯的回報的。



