台股定期定額只要100元 這8檔股民最愛存股標的零錢就能投資

小資如何開始投資，從零錢開始

居家防疫，零錢也能理財存股，永豐金證券近期「豐存股」台股定期定額申購門檻從每筆 3,000 元調降至 100 元，包括個股及 ETF，股價在百元以下的個股均適用。推薦小資無痛存錢的第一步可以從零錢儲蓄開始，透過百元存股計劃給四散在家中角落的銅板一個家，「豐存股」平台提供完整數位化服務，防疫不出門，零錢理財從百元存股就可以開始。

永豐金證券為國內第一家也是目前唯一推出 100 元存股的券商，「豐存股」台股定期定額平台目前上架的申購標的，包括：92 檔權值股、37 檔熱門 ETF 及 18 檔主題投資組合，依照「豐存股」官網最新資訊，截至 7/23 符合股價百元以下可以用 100 元就存股的的標的個股達 52 檔，而 ETF 除了台灣五十 (0050) 之外，其餘 36 檔 ETF 均可以適用 100 元存股；至於主題投資組合則維持最低門檻 5 千元。

股民最愛這 8 檔百元存股標的

永豐金證券指出，根據最新「豐存股」平台上符合「百元存股」的 52 檔個股申購標的，截至今年 7/23 近一年報酬率的算術平均值為 28.07%，假設投資人每日存下消費後所找的零錢 50 元，每月定期定額扣款 1,500 元，以近一年「百元存股」標的平均報酬率來試算終值，若投資人把握住本波多頭行情，一年後的今天可為自己多累積一筆超過 2 萬元的財富。

新手投資人一開始不知道如何選擇存股標的，可以上網搜尋「豐存股」官方網站或下載新推出的新手下單軟體「大戶投 APP」參考近一個月 Top 10 熱門申購標的與股息殖利率明細，目前最夯的十檔申購標的中，股價在百元以下的有 8 檔，包含 4 檔金融股、3 檔 ESG 與高股息 ETF、和一檔水泥產業龍頭。有興趣存股的小額投資人，豐存股「百元存股」的低門檻優勢，可以替自己在疫情下持續掌握穩健累積財富的機會。

存股不晚，除權息行情本季發燒

永豐金證券去年推出「豐存股」定期定額平台，吸引數位時代投資人，平台開辦一年吸引近 2.5 萬人加入「豐存股」行列，定期定額市佔突破一成，顯見零錢投資術對小資存股族的誘因。

若想加入存股行列的朋友，可以好好把握每年第三季的除權息旺季，只要買股成為一家公司的股東，就能享受領股利的機會，去年台股上市櫃總計配發了 1.35 兆元的股利，今年可望再衝高！另外，根據證交所六月份最新數據，台股定期定額過去五年的平均股利殖利率為 3.98%，六月雖然台股盤具歷史高點，但股利殖利率仍達 2.72%，相比小資另一個熟悉的定存儲蓄方式，其年利率不到 1%，更是推升「豐存股」定期定額平台百元存股對股民的誘因。

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