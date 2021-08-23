Continue 匹馬：DeFi 爲什麼漲勢乏力？

DeFi 還會長足增長，只是邊際增長率會漸緩。

原文標題：《DeFi 爲什麼不漲？》

撰文：匹馬，Continue Capital 聯合創始人

DeFi 爲什麼不漲或者說漲勢不凌厲？

左手公鏈，右手 DeFi，這還是去年定的主基調，現在得加上：橫批 Web3，這是綱領性方向，堅定三年不動搖。

最近就是 GameFi/NFT 搭臺，次新公鏈唱戲，對於 Web3 我們後面單獨講。公鏈，基本都是市夢率，並且嚴重依賴對標理論，就是你公鏈估值 100 億，那我哪怕是個公鏈白皮書，怎麼也得估值 5 億吧，當 Polygon 和 Axie 的 Ronin 用側鏈尋找到突破的新方向時，對新人湧入一條公鏈就產生了極大的催化作用，市場發現擴容後的需求還是巨大的，但是無奈目前的 ETH 還不足以支撐龐大的日活用戶，在思考 Web3 主題的時候曾經有過這樣的問題，假如現在 ETH 2.0 完全交付，毫無擴容擁堵等問題，用戶會來做什麼？我想這個答案已經日漸清晰。

回到 DeFi 上，我們看到 DeFi 目前仍然在快速增長，但是增長曲線上，肯定不是像 Web3 等 90 度拉昇式爆發，未來很長一段時間 DeFi 用戶一定還會長足增長，只是邊際增長率會漸緩，這是其一。

DeFi 用戶持續增長且曲線放緩

第二，如果你仔細觀察成交量，CoinBase 前幾個月日交易額低迷到 20 億左右，同時間 UNI 日交易額大概是 10-15 億左右，現在 CoinBase 大概能恢復到日 40 億，但是 UNI 的日交易額仍然是 10-15 億，交易如此，借貸三巨頭的也同樣面臨從成長股到白馬價值股的轉變，核心問題都在於環比的增長速度。我們知道 股價 =E*PE，公式很簡單，就是決定股價的就兩個變量，一個是盈利，一個是估值，同理，當 UNI 的交易額不變說明盈利不變，那股價要上漲只能靠估值的提高，如果你還有印象幣圈交易所 FTX/ 幣安等大概的長期 PE 都在 5-10，要提升估值提升對未來的持續性成長預期，一時半會還是比較難的，所以 UNI 的價格基本就是 Beta 式上漲。UNI 雄踞 DEX 60% 的市場份額，UNI 如此其他 DeFi 也大概能探知究竟了。

頂峯 100 億

DEX 佔比還會持續增加

第三，水漲船高需要不斷的活水湧入，DeFi 經過一兩年的噴發式發展，基本核心賽道都已大局已定，要找到讓人產生激情的項目現在已經很難，所以我們只要卡位住核心品種，基本整個未來的 DeFi 成長紅利都可以如數享受，唯一的幾個變數存在於衍生品賽道，這也是對 Perp/dYdX 寄予厚望的原因之一，現在每天有空就手動刷一下 dYdX，樂在其中。

DeFi 基本面收復失地

因此，無須擔心 DeFi 的長期成長，公鏈 DeFi 基本盤佈置好，就無需過多牽掛，重點投入精力研究 Web3，畢竟那裏纔是蠻荒未墾，大廈未成的航海新世界。