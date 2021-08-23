〈中信金法說〉海外獲利占比漸回疫情前水準 瞄準大中華區參股、併購

中信金 (2891-TW) 今 (23) 日召開線上法說會，財務長邱雅玲表示，海外獲利貢獻占比逐步邁向疫情前水準，其中，大中華業務是海外策略的重中之重，若有適當機會，不排除參股與併購的可能性。

中信金自結今 (2021) 年上半年累計稅後純益為 334.49 億元，年成長 74%，每股稅後純益 (EPS) 為 1.72 元，稅後股東權益報酬率 (ROE) 為 17.28%，稅後資產報酬率 (ROA) 為 1%。

中國信託銀行今年第二季獲利雖受疫情影響，但存放款業務仍維持穩健，尤其新臺幣法人放款、房貸及個人信貸動能持續成長，手續費收入受益於財富管理、個金、彩券等業務動能表現亮眼，年成長率達 11%。

中信銀行截至 2021 年 6 月底的合併逾期放款比率為 0.4%，合併呆帳覆蓋率為 315.5%，資產品質穩健。

中信銀一直稱霸信用卡王，尤其穩居綜所稅刷卡繳稅龍頭寶座，今年我國今年信用卡繳綜所稅款 1144 億元，中信銀約占 33%，刷出繳稅金額 380 億元，不但創下史上新高，還較去年大增 13%。

至於海外布局，邱雅玲表示，海外營運從疫情中已逐步恢復，海外獲利占比回升到 25-30%(含 OBU 則過半)，雖然仍低於過去的 30-35%，但去年受到國際疫情影響占比不到 20%，可看出目前已逐步穩定往疫情前水準邁進，海外獲利貢獻最高為美國和香港。

邱雅玲表示，大陸曝險維持在 70% 上下，中國存放業務量一直穩健成長，但因為中國資金寬鬆政策、加上美元降息、資本市場震盪，使得中國貢獻獲利不免有波動，不過整體仍往好的方向發展；目前展開轉制子行計畫 ，目標希望 2-3 年可以轉子行，力拚 2023 年完成轉制、2024 年開業，在改制子行之前若有機會，不排除參股或併購的可能性。

邱雅玲進一步表示，目前先藉由仲信租賃發展中小企業業務，以及金美信消費金融公司發展消金業務，為將來轉制子行的發展鋪路，而追求自發性與非自發性成長都是中信的策略方向，只要能夠發揮綜效、增加公司價值，對於任何併購機會都是持開放態度。

除了大中華地區，邱雅玲指出，東南亞地區也是發展重點，待泰國 LH 金融集團交割後，中信金將取得控制權，之後將著重在 LH 銀行的個金和中小企業業務，過去 LH 銀行以低風險和低收益的大型客戶為主，但現在利差縮窄下，獲利要持續成長比較有挑戰性，未來在取得控制權後，會朝向擴大客戶基礎、發展高利差業務，協助發展建構數位能力，提升當地市場競爭力。