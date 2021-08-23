〈台幣〉終止連2貶收27.985元 升值力道輸韓元、人民幣

台股今 (23) 日跟隨亞股反彈，大漲約 400 點，創逾 3 個月來最大漲點，匯市同步走揚，新台幣兌美元重返 28 元大關之上，收在 27.985 元，升 2.3 分，但外資偏匯出，升值力道不如韓元及人民幣，台北外匯市場成交值 10.28 億美元。

亞洲股匯市今天全面回神，台股跌深反彈上漲近 400 點，收在 16741 點，站上 5 日線，外資終結連 4 賣，反手買超 142 億元。

不過，台北匯市表現相對較冷靜，新台幣兌美元今天以 27.97 元升值開出，出口商持續拋匯推升匯價，最高來到 27.932 元，升值 7.6 分，但外資偏向買美元。

新台幣兌美元匯價終場升勢收斂，以 27.985 元作收，升值 2.3 分，台北外匯市場成交值 10.28 億美元。

Delta 變種病毒持續在亞洲及美國蔓延，恐打亂美國聯準會縮減購債的布局，帶動亞幣反彈，韓元兌美元今天勁揚 0.5%，新加坡幣升值 0.32%，菲律賓幣升值 0.25%，人民幣升值 0.15%，新台幣升 0.08%，日圓則貶值 0.26%。歐元兌美元強升 0.37%。