【野村投信】正向效應投資策略 追求社會與資產的共好境界

近年來全球投資人不僅重視資產成長，更希望能藉由投資讓世界更好，此一追求雙贏的目標成為投資新主流。野村投信新推出的野村全球正向效應成長基金 (本基金配息來源可能為本金)，採取的正向效應(Positive Change) 投資策略，藉由長期投資能解決人類社會面臨挑戰的企業，不但能協助企業發揮正向的效應，這些企業也因產品及服務能獲得廣大投資人認同，股價具備長線成長爆發力。

野村全球正向效應成長基金 (本基金配息來源可能為本金) 也是台灣投信中首次與柏基 (Baillie Gifford) 這間位於英國蘇格蘭的資產管理公司合作，由柏基擔任這檔基金的投資顧問。柏基旗下與本基金相同之投資策略自成立以來連續 18 個月蟬連英國著名財經網站 Citywire 之 3A 頂級績效評鑑，Citywire 的評選機制非常嚴格，績效表現在同類型基金中的前 2.5% 的基金才能獲得 3A 等級，凸顯柏基在正向效應策略的獨到之處。

野村投信投資策略部張繼文副總經理表示，過去投資人在篩選投資標的時，除了看產業與企業本身的成長性與競爭力，也會運用各項財務指標來判斷企業的價值面是否合理，做為買進或買出的依據，至於所投資的企業所提供的產品或服務是否能對社會產生正向效應或有實質貢獻，並不是首要考量。而正向效應策略則是從聯合國的永續發展目標 (SDGs) 出發，在 17 項永續發展目標中分析出四大投資主軸：包容的社會與教育、環境與資源的需求、醫療保健與生命品質及人類基本生活需求，透過深度研究分析，發掘能夠對這四大投資主軸產生正向效應的公司，投資後也持續追蹤企業經營模式與發展方向。由於正向效應投資策略所投資的企業能夠解決全球人類所面臨的共同挑戰，企業獲利成長潛力高，股價自然能受到投資人青睞，具備良好的成長性。

張繼文指出，以截至 6 月底的過去 3 年表現為例，柏基旗下相同策略的漲幅高達 147.5%，同期間 MSCI 世界指數的漲幅為 50.4%，同類型基金平均上漲 45.8%，顯示若藉由優質團隊以精準眼光選股，正向效應投資可望創造遠優於大盤的回報。(資料來源：Lipper 資料日期：2018/6/30~2021/6/30，基金績效統一以美元計算，本基金同策略係以本基金海外投資顧問柏基股份有限公司，與本基金相同策略產品之資料進行統計。基金同策略操作實績為投資顧問之相同投資策略過去之表現，非本基金實際成立後之資產配置及表現，大盤為 MSCI AC World NR Index)。此外，野村全球正向效應成長基金 (本基金配息來源可能為本金) 亦設有配息級別，滿足喜歡定期配息的投資需求，基金預計於成立日起屆滿三個月後進行首次配息，之後的配息頻率為每季一次，除了每季的股利收入，也會納入基金的淨資本利得，在扣除相關費用後分配給投資人(註：可分配收益 = 股利收入 + (資本利得 - 資本損失 - 基金應負擔之費用))。

本基金經金管會核准或同意生效，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。有關基金應負擔之費用已揭露於基金公開說明書，本公司及銷售機構均備有基金公開說明書，投資人亦可至公開資訊觀測站中查詢。基金買賣係以投資人自己之判斷為之，投資人應瞭解並承擔交易可能產生之損益，且最大可能損失達原始投資金額。基金不受存款保險、保險安定基金或其他相關保障機制之保障。如因基金交易所生紛爭， 台端得先向本公司申訴，如不接受前開申訴處理結果或本公司未在三十日內處理時，得在六十日內向金融消費評議中心申請評議。 台端亦得向投信投顧公會申訴、向證券投資人及期貨交易人保護中心申請調處或向法院起訴。【野村投信獨立經營管理】。

上述基金可能對不同計價幣別進行一定程度之避險，投資人將承擔基金投資標的對不同計價幣別之匯率波動風險。投資人以其他非本基金計價幣別之貨幣換匯後投資本基金，須自行承擔匯率變動之風險。

債券投資風險包括債券發? 人違約之信用風險、?? 變動之風險、? 動性風險、外匯管制及匯? 變動風險、投資地區政治、社會或經濟變動之風險、商品交? 對手之信用風險、與其他投資風險等。

基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率；基金淨值可能因市場因素而上下波動。基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份，可能導致原始投資金額減損。本基金由本金支付配息之相關資料，投資人可至本公司網站 (www.nomurafunds.com.tw) 查詢。本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用。由於高收益債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等，且對利率變動的敏感度甚高，故高收益債券基金可能會因利率上升、市場流動性下降，或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損。高收益債券基金不適合無法承擔相關風險之投資人，投資人投資以高收益債券為訴求之基金不宜占其投資組合過高之比重。

上述基金可能因投資債券可能產生債券發行機構如於投資期間違約或被調降信用評等，致影響債券價格而產生損失之信用風險，以及因市場利率變化或對於未來利率走勢之預期，致影響債券價格之利率風險。部份基金或所投資之債券子基金，可能投資美國 Rule 144A 債券，該等債券屬私募性質，較可能發生流動性不足，財務訊息揭露不完整或因價格不透明導致波動性較大之風險，投資人須留意相關風險。

上述基金涉及投資新興市場部份，因其波動性與風險程度可能較高，且其政治與經濟情勢穩定度可能低於已開發國家，也可能使資產價值受不同程度之影響。依金管會規定，投信基金直接投資大陸地區有價證券僅限掛牌上市有價證券，境外基金投資大陸地區有價證券則不得超過該基金資產淨值之 20%，投資人須留意中國市場特定政治、經濟與市場等投資風險。

本文提及之經濟走勢預測不必然代表基金之績效，基金投資風險請詳閱基金公開說明書。定時定額投資人因不同時間進場，將有不同之投資績效，過去之績效亦不代表未來績效之保證。

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