雙鴻車用散熱送樣美系電動車大廠 可望打入供應鏈

美系電動車大車上半年穩居全球電動車龍頭寶座，因應訂單需求持續擴大，為提升車用散熱效能，傳出透過組裝大廠尋找更多零組件供應商，據悉，散熱大廠雙鴻 (3324-TW) 的車用散熱模組已送樣給該美系電動車大廠，並進入產品認證階段，有機會完成簽約，大啖電動車商機。

雙鴻不評論市場傳言，僅強調，確實佈局車用散熱模組多年，營運將逐步見到成效，看好 2023 年車用營收將大幅成長。

研調機構指出，美系電動車大廠受到供應鏈吃緊、調漲價格產品等因素影響，今年上半年銷量仍逼近 40 萬輛創新高，明年全年銷量更將突破 130 萬台，為因應龐大需求，該大廠更積極在美國三大州建置新的工廠，並透過某組裝廠持續擴大零組件供應商版圖，維持產品品質與交期。

據悉，該美系電動車大廠車用散熱供應商原本都是以中國廠商為主，雙鴻透過代工廠合作夥伴，與美系電動車大廠搭上線，並送樣車用散熱模組，且雙方已開始討論產品將導入的車款及交貨方式等。

雙鴻董事長林育申多次強調，電動車發展速度越來越快，美國與中國政府大力推行，預期電動車將是未來三年產業先驅，雙鴻也將跟上這波產業趨勢。

雙鴻聚焦自駕車系統 CPU、GPU 散熱產品，另外還有車用電腦散熱、引擎散熱、設備散熱、大型引擎裝置模組等，已與美國、歐洲、中國共 7、8 家車廠進行產品測試。

雙鴻今年初已陸續取得車用相關認證，其中包含美國與歐洲各一家車廠，預計第 4 季開始小量出貨，此次取得美系電動車大廠的入門票，對未來雙鴻擴充其他品牌車廠版圖更將如虎添翼。

雙鴻看好，傳統燃油車轉型自電動車需要時間，產品認證時間至少需要兩年以上，對散熱產業來說是新的契機，預期 2023 年電動車產業將大爆發，公司車用營收貢獻也將搭上趨勢，大幅增加。