在推特上顯示 NFT？瞭解元宇宙社交應用 My Crypto Profile

My Crypto Profile 是 Litentry 新推出的 Web3 身份鏈接平臺,能讓用戶在主流社交媒體平臺上宣稱自己的加密身份。

撰文:Funky

2021 年加密貨幣 / 區塊鏈行業最爲火爆出圈的應用,非 NFT (Non-Fungible Token,非同質化通證)莫屬。儘管加密貨幣市場在今年第二季度承受近乎熊市的大幅回調,但是據 Nonfingible.com 統計,NFT 整體的活躍錢包、買家、賣家數量和交易金額分別環比增長 39%、38%、25% 和 48%,同比增長 340%、451%、264% 和 3453%,達到 177,048 個、94,830 人、39,709 人和 754,385,647 美元,上半年 NFT 領域的交易金額突破 10 億美元門檻,達到 12.63 億美元。

然而,這一成績比起 NFT 通過藝術品、收藏品、遊戲、虛擬世界等各類應用爲全世界揭示的價值互聯網前景,只是「小荷才露尖尖角」。作爲價值互聯網的底層協議,NFT 能夠在數字世界指徵人類幾乎所有的創意創造、勞動協作所形成的價值和資產,並在更廣闊的範圍、以更快的速度流通交易,爲業界孜孜以求的 Web 3.0 奠定了紮實的基礎和落地的抓手。

其中,擁有獨立數字身份和人格的去中心化身份便是每個人參與 Web 3.0 的先決條件,也是他 / 她進入去中心化的數字世界需要獲得的首個重要資產。事實上,在各大 NFT 交易額榜單均名列前十的 CryptoPunks、Meebits、Hashmasks、Bored Ape Yacht Club 等明星項目,收藏者無一不把它們拿來在推特等社交平臺用作賬號頭像,彰顯自己的身份,尋找同道中人。這一用例正在推動身份或頭像(Avatar)成爲 NFT 領域的一大熱點,相關的項目如雨後春筍般的湧現。

不過,相比於 1.3 億賬號的推特、28 億用戶的臉書,上述主要用以太坊錢包獲得 NFT 身份在加密世界玩耍的人少之又少,需要有連接傳統互聯網和 Web 3 的橋樑,讓海量的互聯網用戶順暢的走向去中心化的互聯網。

由波卡生態身份協議 Litentry 開發的 My Crypto Profile 正是這樣一個 Web 3 身份鏈接平臺。它自動提供區塊鏈和社交媒體賬戶驗證和見證服務,能讓用戶在主流的社交媒體平臺上宣稱自己的加密身份。My Crypto Profile 旨在成爲當前互聯網通往 Web 3 的門戶,通過提供更全面、多樣和方便的身份鏈接服務,打破傳統互聯網越來越中心化板結的僵局,彌補其和去中心化萬維網之間的差距。

於 8 月 23 日正式發佈的 My Crypto Profile 使用十分方便。只需在 Chrome 瀏覽器輸入「https://mycryptoprofile.io/」,在首頁點擊「Create Profile」按鈕安裝 Chrome 插件,然後連接你的以太坊 MetaMask 錢包、輸入你的推特賬號,在推特接收 Litentry Registrar 發來的私信,點擊驗證鏈接,即可在你的推特賬號的個人資料頁面發現自我介紹增加了「某某以太坊地址擁有者」的一行字,欄目增加了「NFTs」——你錢包裏擁有的所有 NFT 用圖片牆的形式直觀呈現。

鑑於幾乎所有的加密從業者和活躍用戶都在推特扎堆活動,My Crypto Profile 這一將以太坊錢包和推特賬號連接起來的功能,不僅證明推特用戶在以太坊平臺的所有權,而且在人數更多、交流更活躍的推特平臺更容易發現其他 NFT 持有者並與之互動。

My Crypto Profile 並不是簡單連接以太坊錢包和推特賬號,而使用 Litentry 的去中心化身份註冊技術來進行賬戶驗證,該過程利用精心設計的加密挑戰,儘可能減少人爲干預。Litentry Registrar 目前用 4 個信任等級作爲判斷標準來定義用戶身份,未來將支持更多的信任方法。

作爲身份的見證,My Crypto Profile 列出它所獲得的賬戶鏈接關係,這樣用戶就可以用它來證明他們獨立擁有的數字身份,而不需要依賴單獨的數據註冊。除了賬戶鏈接關係,My Crypto Profile 不存儲收集用戶的任何數據,並讓用戶完全控制其個人資料,可以在任何時候刪除和重新創建。

乍一看,My Crypto Profile 和 Mask 看似都是通過瀏覽器插件這一手段成爲連接 Web 2.0 和 Web 3.0 之間的橋粱。但 Mask 專注於加密聊天和信息交互,而 My Crypto Profile 更聚焦在「去中心化身份」聚合上,未來將增加查看他人的 NFT、支持 Instagram、Facebook 等更多 Web 2.0 賬號與波卡等更多 Web 3.0 身份連接等新功能,實現元宇宙身份在不同網絡中的信息整合,以及 NFT 藏品展示,強化元宇宙的社交屬性。在設計理念上,My Crypto Profile 更多是打通 Web 2.0 社交關係與 Web 3.0 身份的銜接,而 Mask 則着重於爲 Web 2.0 用戶帶來通訊隱私保護、加密貨幣交易等的體驗。因此,My Crypto Profile 能夠解決 NFT 應用目前兩大痛點:

第一,爲 NFT 提供方便易用的展示和社交渠道。目前,MetaMask、imToken 等主流以太坊錢包對 NFT 支持都不太友好,而且直接展示錢包裏的 NFT 有泄露個人隱私的麻煩,而 OpenSea 這樣 NFT 交易平臺 NFT 展示和社交分享功能教弱。Decentraland 等 3D 虛擬世界正在成爲 NFT 畫廊展館的聚居之地,但絕大多數 NFT 用戶沒有資本和能力在虛擬世界建館布展。

第二,將 NFT 與作者身份連接,杜絕 NFT 造假漏洞。由於 NFT 依託的底層公鏈目前互不相通,導致在這個公鏈平臺發佈的 NFT 被人抄襲,在另外的公鏈平臺鑄造作假。通過 NFT 與身份連接(推特目前是 NFT 作品項目營銷推廣的主要根據地),在身份的連接和驗證過程中,My Crypto Profile 幫助發揮篩選 NFT 作者的作用,實際上形成了一份 NFT 作者的跨平臺白名單。

My Crypto Profile 之所以具有上述能力,是因爲底層支持的 Litentry 是一個基於 W3C 標準提出的一個跨系統的 DID 聚合協議,可以給不同系統的 DID 數據提供互操作性和流動性。並通過分佈式去中心化身份(DID)索引和基於 Substrate 框架構建的信用計算網絡,爲 DID 用戶和 DID 應用程序提供了提供了包括 DID 驗證、信用計算及評級等身份聚合服務。

Litentry 通過將多個 DID 標準集成到聚合身份模型,解決了未知 DID 機制帶來的技術難題。這些服務不僅能夠在 DeFi 和鏈上治理中被廣泛應用,而且在 NFT 領域找到了用例,即 My Crypto Profile,在爲用戶提供身份數據管理平臺的同時,爲區塊鏈應用實時提供身份所有者的信用數據和用戶畫像。未來,My Crypto Profile 作爲 Litentry 生態中重要一環,將會在跨鏈數據聚合、信用計算、身份價值輸出等應用領域起到十分關鍵的作用。

在產品推出一個月內,My Crypto Profile 將推出限量版 NFT 藝術塗鴉作品,空投獎勵給前 500 名用戶,這些 NFT 還與未來的一個空投活動相關,具體細節項目方並沒有披露。請關注 My Crypto Profile 官方 twitter 賬號 @Web3Mcp 以瞭解最新產品及活動消息。