操盤手看台股：車電、IC設計、散裝航運為反攻指標

隨著行政院拍板當沖降稅優惠延長 3 年，加上 Delta 變種病毒讓美 Fed 減少購債的動作有機會遞延或調整，影響台股的主要利空淡化，台股 8/23 日大漲近 400 點，隔日續漲。目前的台股已在挑戰 7/28 日低點 16893 點的頸線位置；對於多方而言，本週若能站穩該處，就能化解這一波下跌所帶來的頭部疑慮。

至於進一步的反攻，重點擺在 9 月，原因在於本週只要收在相對高位，下週出現週級別的日出線 (即當週高點越過前一週高點) 機率自然升高；而 8 月的月 K 線只要能收腳，則 9 月的月 K 線出現月級別日出線 (即當月高點越過前一月高點) 的機率也會升高，當然前提是 8/23 日長紅低點 16459 點必須守住，則這一波反彈格局就能持續。

一直提及大盤是個股的總和，當中存在著強勢股與弱勢股。對於一個操盤手而言，操作重心是在個股強弱，而非大盤漲跌；市場上的資金終究要有出口，往強勢股集中成了盤面共識，如之前鎖定的 LED 驅動 IC 股─聚積即是一例。看好的電動車供應鏈，從車用電池材料的美琪瑪、康普、聚和，到車用二極體的德微、朋程、強茂，車用導線架的順德、界霖、一詮，車用感測元件的同欣電，車用石英元件的泰藝等，近期股價緩步墊高。

至於先前談到的第三代半導體材料 (碳化矽)，由於該材料用於車用功率模組與充電基礎設施能夠提升電動車的效能，也被視為發展重點，如漢磊、宏捷科等也有資金進駐。這類股票由於前景看好，市場認同度較高，不僅有波段持股者，也會吸引當沖及隔日沖交易者關注，籌碼較為複雜，故走勢上容易出現上下影線及紅黑相間的走法，操作以上升趨勢線來追蹤。

晶圓代工成熟製程產能供不應求，近日國際半導體產業協會 (SEMI) 表示晶圓廠產能吃緊狀況正在延續。對此，近日經濟部已表示根據業者評估後，車用晶片供需應可於今年第 4 季達到平衡，這呼應著台積電先前於法說提到要調動產能支援車用晶片的看法。隨著缺貨問題可望獲得緩解，許多車用供應鏈營運將進一步升溫，如車用晶片測試的欣銓(3264-TW)，近年受惠於汽車電子化趨勢持續，IDM 廠增加委外封測訂單，Q1 EPS 1.03 元，Q2 EPS 1.35 元，獲利逐季成長，目前訂單能見度已到年底。今年 7 月營收 10.69 億元，年增 30%，續創歷史新高，後續隨著晶圓供給可望改善，車用晶片測試需求將增溫，營運值得進一步追蹤。至於受到疫情干擾，全球塞港及停運問題不斷，BDI 指數續揚，散裝的中航、台航、四維航、正德、新興、裕民等輪番上攻，目前由於中航、四維航已逼近前高，一旦能夠越過 7 月高點，創下波段新高，後續可望帶起航運股跟進表態，也會替貨櫃航運的長榮、陽明、萬海帶來示範作用，近期要密切觀察，更多盤面機會可鎖定 Line@粉絲團。

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