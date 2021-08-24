【永豐期貨】電子及金融撐盤 台股站回10日線

期貨走勢

台指期週二上漲 102 點至 16781 點。價差方面，台指期逆價差縮至 - 37.73 點，電子期逆價差縮至 - 1.96 點，金融期逆價差擴至 - 13.39 點。現貨部分，三大法人賣超 93.84 億元；而在台指期淨部位方面，三大法人淨空單減少 518 口至 - 11283 口，其中外資多單加碼且空單減碼，淨空單減少 1041 口至 - 21172 口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨空單增加 378 口至 - 10747 口。

週一輝瑞疫苗獲美國食品藥物管理局 (FDA) 批准，提振市場樂觀情緒，美股四大指數全面上漲，道瓊上漲 0.61%，標普 500 上漲 0.85%，那指上漲 1.55%，費半上漲 2.63%。受美股激勵下，台股早盤開高一度來到 16904.3 店，隨後即維持震盪，連兩日反彈，收復 10 日線，加權指數終場收斂漲幅上漲 0.46%，收 16818.73 點，權值股來看，台積電連兩日反彈，今天上漲 1.06%，將挑戰 10 日線關卡，聯發科及聯電盤中翻黑，分別有 0.22% 及 0.34% 的跌幅，而航運類股漲跌互見，貨櫃三雄開高走低，萬海、長榮、陽明均翻黑下跌，拖累大盤走勢，整體來看台股今天是連續第二天反彈，但均線排列仍呈空頭格局加上量能不足，顯示市場信心仍不足，後續要觀察是否再出現回檔訊號。

選擇權分析

選擇權未平倉量部分，買權未平倉最大量集中在 17300 點，賣權未平倉最大量集中在 15000 點。全月份未平倉量 put/call ratio 值由 1.16 升至 1.18。VIX 指數下跌 1.66 至 20.78。整體選擇權籌碼面持續有利多方上攻。 (永豐期貨研調)



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