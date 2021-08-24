台塑生醫成立新公司 將在台設置上千台自動補充站

台化 (1326-TW) 子公司台塑生醫近日拍板成立新公司，將投入洗衣精暨其他清潔劑自動補充站設置開發，初期先在全台設置至少 1200 台。

台塑生醫指出，此自動補充站除能落實節能減碳，並讓消費者用接近原本三分之一的價格，買到等量的洗衣精，達到雙贏目的。

台塑生醫表示，每一台洗衣精自動補充機預估每年減少超過 4000 個以上之塑膠瓶浪費，相當於減少 1363 公斤碳排放量，及 560 公斤塑料使用，若達到全台 1200 台的設置目標，屆時所減少的碳排放量一年將超過 1600 公噸。

台塑生醫董事長王瑞瑜表示，清潔劑自動補充機台近年在歐洲開始出現，台灣地小人稠，更應該做到垃圾減量與資源再利用，初期先從洗衣精作為第一步，未來補充站設置將延伸拓展至其他家用清潔劑、甚至人體清潔劑等。

王瑞瑜強調，節能減碳是台塑生醫清楚而明確的發展目標，未來將結合各方合作夥伴，含全國加油站體系、台亞加油站體系、及台塑長庚各廠院區等，共同推動此項環保事業。

台塑生醫總經理楊昆烈指出，台灣一年消耗的洗衣精瓶器逾 2500 萬個，洗衣精補充站節省的不僅是包裝成本，還有運輸、通路運營及回收成本等。