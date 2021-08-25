〈紐約匯市〉風險胃口增 美元連三貶 商品貨幣吹響反攻號角

市場暫時把 Delta 病毒擴散的擔憂放一旁，風險胃納擴大，美元周二 (24 日) 微貶，是連續第三日下滑。大宗商品價格上漲，澳幣、加幣、挪威克朗等商品貨幣反彈。

美國食品藥物管理局 (FDA) 批准輝瑞 / BioNTech 疫苗的完全使用授權，可望加速美國疫苗接種進度，加上中國科技股反彈，都令投資人風險胃口擴大。

紐約尾盤時段，追蹤美元兌六種主要貨幣走勢的 ICE 美元指數 (DXY) 下跌 0.095% 至 92.899。DXY 上周勁揚 1%，是兩個月來最大周漲幅。

Delta 病毒導致確診人數不斷增加，升高人們對疫情反彈的疑慮，但進入本周以來，市場大致上對這一點視而不見。分析師表示，流動性不足是導致風險偏好搖擺不定的原因。

投資人現在把焦點放在聯準會 (Fed) 主席鮑爾周五在全球央行年會的演說上。

荷蘭國際集團 (ING) 策略師說：「我們認為，投資人等到周五聽取鮑爾的談話後，才會開啟新一輪大規模風險買盤和美元拋售。」

歐元兌美元攀升 0.07% 至 1.1751 美元，日圓對美元貶 0.01% 至 109.67 日圓。

Bannockburn Global Forex 執行董事 Marc Chandler 說：「歐元、加幣和澳幣上周都寫下今年新低。美元則在盤整，上揚走勢已停滯。」

一些國家的防疫措施似乎讓疫情獲得控制，尤其是中國和紐西蘭。

澳幣兌美元升值 0.6%，報 0.7256 美元。紐元上揚 0.8%，報 0.6944 美元，是一周高點，紐西蘭央行助理總裁周二表示，決策者上周積極考慮升息，最後決議按兵不動是考量到與市場的溝通，並非疫情改變經濟軌跡，他並暗示年底前會收緊貨幣政策。

挪威克朗兌歐元上揚 0.9%，報 10.3808 克朗。挪威央行透露，計劃 9 月調高利率。

加幣兌美元攀高 0.4%，報 1.2594 加幣，上周曾觸及八個月低點。油價延續周一漲勢，原因是輝瑞疫苗獲得完全授權，以及墨西哥原油生產大規模中斷，都有利原油需求前景。

加密貨幣回跌，比特幣失守 5 萬美元關卡，紐約尾盤下跌 2.7% 至 48237 美元。

截至周三 (25 日) 台灣時間約 6:00 價格：