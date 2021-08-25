〈能源盤後〉中國0確診 需求擔憂消退 墨西哥灣大火停產 原油連2漲

週二 (24 日) 交易，原油期貨價格連續第二日復甦上漲，係因有跡象表明，Delta 變種新冠病毒在中國的傳染速度下降。

此外，墨西哥一個石油平台發生火災，導致該國每日原油產量約減少 1/4，從而推動了原油價格的上漲。

價格期貨集團高級市場分析師 Phil Flynn 表示，油價飆漲係因「中國公布單日本土 0 確診，以及墨西哥灣 Pemex 石油平台發生致命火災，導致每日石油產量減少約 421000 桶。」

10 月交割的 WTI 原油期貨價格上漲 1.90 美元或 2.9%，收每桶 67.54 美元。

該 WTI 原油期貨價格週一大漲 5% 以上，終止連 7 日的跌勢。

10 月交割的 Brent 原油期貨價格上漲 2.3 美元或近 3.4%，收每桶 71.05 美元。

根據道瓊市場數據，最近月 WTI 和 Brent 原油期貨價格均收登一週以上高點。

中國疫情趨緩

中國週一公布，自 7 月中旬爆出最新一波疫情且感染迅速蔓延月逾後，終於趨緩，過去一日為 7 月中旬以來首次本土零確診。

ING 大宗商品策略主管 Warren Patterson 報告表示，「這表明，中國最新一波疫情最嚴重的日子可能已經過去了，對石油需求的擔憂現在可能開始緩解了。」

Flynn 表示，「如果中國真的已經控制住 Delta 病毒，那麼石油市場顯然在價格上過度反應了石油需求遭破壞的程度。」

墨西哥灣大火

據路透社報導，週日位於墨西哥灣一個由 Pemex 運營的石油海上平台發生火災，造成 5 死 6 傷，以及 125 口油井關閉，即每日 42.1 萬桶原油產量停產，相當於墨西哥產量的 1/4 左右。

該報導稱，Pemex 計畫週三之前重新連接該設施和油井的電力。

Patterson 寫道，「停產的時間拉長，可能會支撐較重等級的原油，因為產量減少會導致市場收緊這些等級的原油。」

其他能源商品交易

9 月交割的汽油期貨價格上漲 2.7% ，收近每加侖 2.18 美元。

9 月交割的熱燃油期貨價格大漲 3.1%，收每加侖 2.07 美元。

9 月交割的天然氣期貨價格下跌 1.2%，收近每百萬 Btu 3.90 美

美國能源資訊署 (EIA) 週三將公布上週美國石油供應報告。

根據 S&P Global Platts 調查，分析師平均預計，上週 (8/20 止) 美國原油供應量減少 320 萬桶、汽油庫存減少 150 萬桶，蒸餾油庫存減少 40 萬桶。

API 週二稍晚公布，上週 (8/20 止) 美國原油庫存減少約 160 萬桶、汽油庫存下降約 98.5 萬桶、蒸餾油庫存增加約 24.5 萬桶。