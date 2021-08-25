〈台經院看景氣〉7月營業氣候測驗點二跌一升 製造業連3跌

台灣經濟研究院今 (25) 日公布 7 月營業氣候測驗點調查，製造業和服務業同步下滑，營建業則轉為上揚；其中，製造業較上月減少 0.47 點至 103.35 點，呈現連 3 跌，服務業月減 1.34 點至 91.37 點，為連 4 跌，營建業則終結連 4 跌，較上月上揚 1.74 點至 103.02 點。

台經院院長張建一表示，客戶端仍持續下訂單，但製造業主要是面臨缺料和運價持續攀高的壓力；而服務業受到國內疫情影響，內需慘淡，尤其餐飲衰退 3 成以上，不過，好消息是 7 月表現己較 6 月好。

在本次製造業調查上，廠商認為當 (7) 月景氣「好」比率為 27.7%，月減 4.1 個百分點，「壞」的比率為 22.1%，月增 3.7 個百分點，儘管鋼鐵基本工業、機械設備業和電子機械業等產業看好當月景氣的廠商比例仍高於看壞，但受到全球疫情反覆，尤其東南亞疫情嚴峻打亂部分產品供應，恐加劇全球供應鏈惡化情形，導致製造業廠商樂觀程度較上月下滑。

而整體製造業對未來半年景氣看法上，看好者月減 4.5 個百分點至 31.7%，看壞者也減少 2.0 個百分點至 13.4%，電子機械業和鋼鐵基本工業仍看好未來半年景氣。

服務業方面，運輸倉儲業、餐旅業和銀行業看好當月的比例明顯較高，批發業和零售業對當月景氣看法多呈普通，而證券業和保險業看壞當月景氣表現。

對於未來半年，餐旅業和零售業看好比例皆高於看壞，證券業者看壞未來半年景氣的比例較高，其餘產業多以持平看待。

台經院指出，服務業雖受惠於本土疫情趨於穩定，政府逐漸鬆綁嚴格管控措施，但 7 月中旬以來台股自高點修正，加上疫情警戒仍影響實體門市業績表現，使廠商仍多持平看待當月與未來半年景氣表現。

營造業方面，隨著公共工程加速趕工，廠務動工效應可期，再加上房市信心度獲得改善，未來半年營建業景氣將好轉。