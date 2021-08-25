金價站回1800美元關鍵價位 靜待全球央行年會動向

受到美元走疲的支撐，黃金期貨價格睽違 2 周之後，周一 (24 日) 再度回升至 1800 美元關鍵價位上方，即將於 26 日登場的全球央行年會，將是左右金價的最大轉折點。

芝商所 (CME) 旗下的 COMEX 黃金期貨 12 月到期合約於 24 日收漲 1.3% 至每盎司 1806.3 美元，為 8 月 5 日以來最高收盤價 (下圖)。Zaner Metals 分析師指出，美元逆轉下跌、股市上漲，反映市場預期美國聯準會 (Fed) 因 Delta 變種病毒的干擾，可能會延後縮減購債的時程，這對黃金後市有利。

資料來源：芝商所 (CME)

知名鷹派、達拉斯 Fed 總裁 Rob Kaplan 日前才表示，如果 Delta 變種病毒持續蔓延，損害經濟進步，他有意考慮呼籲 Fed 啟動 QE 退場的觀點。分析師指出，假如 Fed 主席鮑爾在央行年會上維持鴿派立場，美元將受到更大打擊，從而推動金價進一步上漲。

短線來看，美債實質利率仍處歷史低點，加上市場避險情緒提升，預期短線金價仍有支撐。

值得注意的是，美國食品藥物管理局 (FDA)23 日核准輝瑞 / BNT 疫苗全面使用授權，有助吸引更多美國人施打疫苗，加速就業市場復甦，在通膨預期放緩的前景下，成為 Fed 縮減購債的強力墊腳石。如此一來，美債殖利率將繼續上行，收斂在低點徘徊實質利率，黃金中長期將開啟一段長空格局。

