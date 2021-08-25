大盤能否再進一步收復月線、季線的關鍵

大盤於 8/25 開高走高收最高，收盤飆漲 227 點以 17045 點做收，順利衝破半年線 (目前在 16984 點)，從 8/20 上週五盤中 16248 低點起漲以來指數已飆漲了 797 點，然而讓大盤重回半年線的最大功臣就是矽晶圓三雄：中美晶 (5483-TW)、嘉晶 (3016-TW)、環球晶 (6488-TW)，所以大盤能否再進一步收復月線和季線的關鍵就在於矽晶圓三雄。

環球晶 (6488-TW) 於 8/24 舉行股東會董事長徐秀蘭透露，客戶續簽長約最長達 8 年，在手訂單金額已經超過千億元，激勵 8/25 環球晶漲停！而母公司中美晶 (5483-TW) 也同步漲停收復所有均線。同為這兩家公司的徐董事長表示：目前 12 吋磊晶矽晶圓供應最吃緊，其他尺寸也很緊張，因此今年下半年和明年訂單能見度非常高，長約價格上漲趨勢相當顯著，明年毛利率可望達到 40% 以上超越今年！

中美晶除了轉投資持有環球晶 51.1% 的股份之外，近期飆漲幅度相當驚人的朋程 (8255-TW) 也持有 22.7% 再加上持有 22.5% 的宏捷科 (8086-TW) 潛在處份利益相當可觀！

嘉晶 (3016-TW) 外資於 8/24 即由賣轉買，受惠於電動車和 5G 和市場進入爆發性成長，GaN(氮化鎵) 和 SiC(碳化矽) 磊晶出貨大幅增加，嘉晶 (3016)7 月營收 4.4 億 (YoY+44%) 又創歷史新高！下半年營收可望逐季成長也應特別留意。

8/25 電子資金比重占大盤 56.7% 主流地位不變！因為 8/24 美國 NASDAQ 持續上漲 77 點 (+0.5) 已連續兩天創歷史新高！所以台股市場資金明顯重回電子股，做光學鏡頭的揚明光 (3504-TW) 兩天 2 支漲停帶動光學族群的先進光 (3362-TW)、今國光 (6209-TW)、佳凌 (4976-TW)、聯一光 (3441-TW) 都同步漲停可特別留意！

此外電子 IC 設計族群的九暘 (8040-TW)、迅杰 (6243-TW)、凌通 (4952-TW)、聚積 (3527-TW)、研通 (6229-TW)、揚智 (3041-TW) 也都表現強勢。

然而鋼鐵股的威致 (2028-TW)、燁興 (2007-TW)、燁輝 (2023-TW) 卻逆勢下跌，建議反彈仍應趕快賣出。

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