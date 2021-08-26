達人爆料iPhone 13 Face ID大升級 果迷將能戴口罩解鎖

週三 (25 日) 根據蘋果爆料達人 Jon Prosser 的說法，蘋果測試新的 Face ID 硬體，果迷未來將能戴口罩解鎖手機螢幕。

蘋果爆料達人 Jon Prosser 週三獨家揭露，蘋果正在測試新 iPhone 13 的 Face ID 硬體，讓果迷能在戴著口罩或有霧的眼鏡時解鎖他們的 iPhone。

Jon Prosser 稱，蘋果 (AAPL-US) 正在使用不同款式的口罩或眼鏡進行大規模測試，目前還不清楚改良版的 Face ID 是否會今年 iPhone 13 或未來的 iPhone 機型而出現。

Jon Prosser 強調，該手機的 Face ID 硬體與即將推出的 iPhone 13 上預期的更小凹槽驚人相似，他確信測試機使用的是 iPhone 13 的 Face ID 技術。

由於這項測試還在進行中，Jon Prosser 稱，升級的 Face ID 若沒立刻在 iPhone 13 系列中使用，蘋果可能會在後續的軟體更新中推出。

隨著蘋果 2021 年秋季發表會日臨近，各項爆料也越來越多，這場發布會外傳將在 9 月 14 日舉行，iPhone 13 系列上市日期定於 9 月 17 日，另外， AirPods 3 於 9 月 30 日上市。