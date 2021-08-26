【野村投信】你喜歡利多買股，還是利空買股？

焦點訊息：

經濟部統計處預估，8 月外銷訂單將落於 550~565 億美元，年增率落於 20.9%~24.2%，續創歷年同期新高，可望達成 18 連紅。關於東南亞疫情，統計處稱三分之二的調查廠商認為接單不受影響。

SEMI（國際半導體產業協會）公布 7 月北美半導體設備製造商出貨金額達 38.6 億美元，月增率 4.5%，連續７個月創新高；年增率達 49.8% 再度刷新歷史新高紀錄。今年下半年起，北美半導體設備出貨即展現強勁增長態勢，顯示全球半導體供應短缺的情況下，供應鏈產能急需提升，以利推動全球數位轉型。

經理人觀點：

強勢美股庇蔭台股：

美股在 Delta 病毒擴散、經濟增速放緩、通膨疑慮及量化寬鬆縮減的氣氛中突圍而出，彰顯異於常人的實力。我們一直不覺得美股的基本面有多大問題，先前的技術回檔大多係反映基期效應消退後的經濟增速下滑，以及報復性消費力道宣泄後的正常回落，這些層面都偏向短期。雖然許多投資人對聯邦失業救助計劃到期後的消費力道有所懷疑，不過美國勞工薪資成長十分穩定，別忘了可持續性的可支配所得成長才是支持消費市場的主要力量。依據經驗法則，美台兩地股市同步性高，雖然短期台股相對偏弱，但只要美股不出大問題，就不用太擔心台股表現。

電子股第三季確定旺季不旺：

東南亞部分供應鏈受疫情影響而關閉，嚴重衝擊電子股第三季業績成長，雖然不致於見到季增率衰退，但部分公司雙位數的營收預估值下修至個位數、甚至不到 5% 者所在多有，愈下游的公司情況最為明顯。這次零組件缺料事件，有長料與短料的概念在內，上半年廠商拉不到短料，會選擇囤積長料，待短料進來就可馬上出貨，但如今雖然一樣缺短料，但長料庫存已足，所以接下來的長料需求下滑是可預見的情況，從投資角度，這類族群是必須及早規避的。

各式雜音齊集電子股：

現階段電子利空並不少，包括面板報價下滑、集邦看衰 DRAM 第四季報價、PC 業績下修及伺服器旺季無法正常出貨等等，加上當沖縮手導致成交量下滑，故上半年一馬當先的台股出現技術修正都是正常現象，美股可做台股榜樣。

老生常談，但真的重要：

今年下半年的選股難度會高於上半年，明年選股難度又會高於今年，個股股價表現的歧異會非常鮮明。對一般投資人而言，比起投資共同基金，單押少數個股的風險愈來愈大，選擇輕鬆的投資方式是正解。

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