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三分鐘瞭解 Idle Mystic：新款 3D NFT 策略鏈遊

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遊戲活躍玩法英雄陣型獎勵不同的屬性繼承每個創世賽季社區創作魔石讓玩家治理idlemysticnftgamefipvpugcimt

Idle Mystic 是一款多玩家策略的戰鬥類鏈遊，將在 8 月 26 日面向所有遊戲玩家進行公測。

撰文：Funky

今年盛夏，GameFi 鏈游龍頭 Axie Infinity 累計交易量突破 10 億美元，創下歷史新高，超越年初火爆出圈、一直雄踞 NFT 交易額榜首的 NBA Top Shot。Axie Infinity 效應讓 GameFi 的投資創業和市場大幅增長：鏈遊板塊用戶數量截至 7 月 31 日超過 78 萬，比年初增長超過 170 倍，3 至 7 月 GameFi 日活躍錢包數量增長 700%。截至 7 月 30 日，鏈遊市場吸引近 10 億美元投資，而 2020 年全年爲 7200 萬美元。各種 GameFi 鏈遊項目如雨後春筍般湧現，令人目不暇接。

3D NFT 區塊鏈遊戲 Idle Mystic 提供了全新的體驗和玩法。Idle Mystic 是一款多玩家策略遊戲，融合增量和回合制的玩法，結合休閒和戰鬥模式，塑成了經典的回合制遊戲模式。在戰鬥開始前，玩家需要研究英雄（Hero）的選擇和編隊。角色之間數千種以上組合陣型、策略和數字變化的方式。玩家可以通過合理的陣型選擇和出色的能力選擇，擊敗對手並獲得獎勵。

Idle Mystic 需要玩家至少擁有 3 個英雄才能開始一場戰鬥。作爲 GameFi 鏈遊的重要特色，遊戲中的英雄在鏈上被鑄造時即具有不同的技能和屬性，成爲具有遊戲和收藏價值的獨特 NFT 資產。並且 2 個英雄可以通過「繼承」（類似於繁殖）來培養下一代的英雄，並可加入收藏和戰鬥隊列。而每個英雄都有 7 次繼承的機會，屬性和能力的組合決定了新英雄的實力和稀缺性。

玩家在 8 月 26 日前可以通過官方商店購入鑰匙開啓英雄（開啓的英雄被稱爲創世英雄），或者當官方交易市場上線後從市場上的其他玩家那裏購買英雄。每個創世英雄具有特殊的屬性和不能被「繼承」的傳奇技能。只有官方銷售的鑰匙才能開出創世英雄，創世英雄未來將不再鑄造。

和其他傳統遊戲和 GameFi 鏈遊相比，Idle Mystic 具有以下特色：

  • 策略對決：玩家需要根據對戰機制和不同的能力選擇不同的陣型；
  • 競爭性遊戲：世界各地的玩家可以通過 PVP 模式擊敗其他玩家來獲得獎勵；
  • 活躍獎勵：根據日常活動的統計，得分最高的玩家將在每個賽季結束後獲得獎勵；
  • NFT 數字資產：與傳統遊戲相比，遊戲玩家能夠擁有可收藏和交易的數字資產；
  • UGC 社區：玩家可通過他們的創作獲得獎勵，而社區將通過玩家的努力貢獻而繁榮。

爲此，Idle Mystic 設計了遊戲內代幣爲」魔石」（Magic Stone），其數量是基於玩家遊戲中獲取的數量而定，玩家可以通過 PVP 獲勝和活動而獲得。但隨着英雄的「繼承」儀式的增加，魔石可能會出現短缺或雙重通縮的情況。目前，有以下 3 種方法可以獲得魔石：

  • 運營活動：對在遊戲表現活躍突出的玩家進行獎勵。
  • 賽季獎勵：根據 PVP 積分和用戶累計活躍度，在賽季結束時對排名靠前的玩家進行獎勵；
  • 社區 UGC 創作獎勵：對於 UGC 內容的創作發佈者，官方將從獎池中發放魔法石作爲獎勵。

Idle Mystic 除了讓玩家使用獨立的 NFT 資產「邊玩邊賺」之外，還通過治理代幣 IMT （Idle Mystic Token）推動 Idle Mystic 社區和生態持久的發展繁榮。玩家通過遊戲或購買獲得 IMT，可參與投票對 Idle Mystic 開展社區治理。

IMT 具有項目分紅機制，官方計劃將 NFT 銷售、NFT 市場交易費和英雄繼承費等途徑的收入的 50% 用於分紅。這將由社區來投票將決定何時以及與哪些 IMT 持有者分享。官方還計劃讓擁有一定比例 IMT 的玩家成爲社區治理的利益相關者，能夠對提案進行權重投票。

不同於其他鏈遊項目，Idle Mystic 的 Dapp 遊戲已經開發完成，將於 8 月 26 日上線面向全球 NFT 和遊戲玩家進行公測。目前團隊正在開發官方市場，讓玩家可以在那裏交易他們的 NFT 資產，同時也在開發手機 App，讓玩家更容易玩上這款鏈遊。未來，Idle Mystic 將推出水晶聯盟、城堡領土等更多有趣的玩法。


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