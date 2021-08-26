盧志遠：欣銓客戶訂單爆滿 下半年、明年很樂觀

測試廠欣銓 (3264-TW) 今 (26) 日召開股東會，展望後市，董事長盧志遠表示，客戶訂單爆滿，下半年、明年展望都很樂觀，坦言即便客戶要求更多產能，欣銓也無能為力，已積極啟動擴產。

外界近期關心馬來西亞轉單效益，盧志遠表示，客戶為分散生產地區風險，與台灣封測廠合作意願也明顯增加，欣銓將盡力支援客戶，掌握優質客戶、長期訂單。

盧志遠表示，欣銓去年資本支出約 40 億元，今年年初預計全年資本支出達 50 億元，不過，為盡力滿足客戶需求，日前已通過董事會，爭取更多預算，上調資本支出至 70.85 億元，調升幅度達 39%，也創下歷史新高。

不過，隨著馬來西亞疫情持續升溫，盧志遠補充，馬來西亞為測試設備的組裝重鎮，由於當地疫情嚴峻，也拉長測試設備交期，從過往的 6 個月，拉長至 9 個月，因此各家業者皆各顯神通、積極爭取設備。

從欣銓自身來看，公司除了積極擴產，也優化生產效率，期望透過雙管齊下，帶動營收成長極大化，原先測試時長約 1 小時，但透過研發，可將測試時程縮短至 40 分鐘，且由於測試效果、品質一樣，收取費用也一樣，因此隨著時間成本下降，營收也可跟著增加。

另外，由於現今半導體供應鏈產能緊缺，客戶若搶不到貨，就會加價，坦言現今不論在哪拿貨，不僅各家能滿載、價格也上漲，因此客戶會以產能為優先考量，加價意願也增加。

盧志遠也點出，由於現今各家產能滿載，生產既有產品就已忙不過來，因此各家 IC 設計對新產品的生產時程也多遞延，從某角度來看，整體產業有點不健康。