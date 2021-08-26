振宇五金預計今年上櫃 5年內店數翻倍 拚成五金界7-11

連鎖五金通路業者振宇五金 (2947-TW) 今 (26) 日舉辦上櫃前業績發表會，預計最快今年可掛牌上櫃，振宇五金董事長曾善說，若沒有疫情今年展店可達 10 家，短期展店動能受疫情影響，不過，5 年內全台店數翻倍達 3 位數目標並未改變，也將揮軍北部市場，力拚成為五金界的 7-11。

振宇五金由台中發跡，前身為五金批發，已累積超過 30 年的五金銷售經驗，在 2008 年成立後，成為結合專業電動工具、各式手工具商品的專業型複合式通路，主要銷售建材五金、水電油漆和各式工具，目前全台門市據點共有 58 家。

振宇五金說明，有別於傳統五金賣場採用傳統手抄點貨，振宇五金導入數位化及標準化管理，打造專屬的補貨系統，將原先需耗時 3 小時的點貨過程，縮短到僅需 3 秒，廠商進貨後隔天即可配貨至門市，讓消費者可更快取得新商品選購資訊。

振宇五金也針對消費行為觀察，精選具有市場獨特性和潛力的產品，開發自有品牌。

而為因應網購需求強勁興起，振宇五金指出，建構虛實融合的消費平台將會是營銷重點，近期積極與時下外送平台合作，開展線上銷售。

振宇五金上半年合併營收 8.37 億元，年增 7.43%，稅後純益 5995 萬元，年增 7.99%，每股純益 (EPS)3.47 元，其中，第二季稅後純益 2833 萬元，年增 5.74%，在疫情期間仍維持正成長。

振宇五金指出，受惠於近年消費者對於房屋的自行維護及裝修需求增加，近 3 年營收逐年平穩成長，未來仍將維持展店腳步。