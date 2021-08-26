【永豐期貨】台積電一枝獨秀 台股萬七大關攻防戰

期貨走勢

台指期週四上漲 31 點至 16993 點。價差方面，台指期逆價差縮至 - 73.96 點，電子期逆價差縮至 - 2.07 點，金融期逆價差縮至 - 4.87 點。現貨部分，三大法人賣超 161.31 億元；而在台指期淨部位方面，三大法人淨空單減少 1899 口至 - 8522 口，其中外資空單減碼超過多單減碼，淨空單減少 1088 口至 - 19929 口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨空單增加 542 口至 - 11581 口。

週三市場靜待本週登場的全球央行年會，投資人將從中取得有關 Fed 對貨幣政策和通膨的看法，美股四大指數繼續上漲，道瓊上漲 0.11%，標普 500 上漲 0.22%，那指上漲 0.15%，費半上漲 0.81%。台股今天開高走低，早盤開高一度上漲逾百點至 17201.42 點，但隨後賣壓湧現翻黑，終場加權指數漲幅收斂，上漲 0.12%，收 17066.96 點，權值股來看，台積電受漲價利多激勵，上漲 1.54%，收 594 元，站回所有均線，聯電也扮演撐盤要角，上漲 2%，收 61.2 元，又從資金流向來看，電子股為盤面焦點，成交比重達 50%，航運資金熱潮則有所退去，比重降至 28%，其中貨櫃三雄今天僅陽明尾盤翻紅，上漲逾 1%，收 140 元，整體來看，大盤短期上檔壓力為月線附近，加上量能無法跟上，預期在本週全球央行會議前，市場投資人可能多在觀望使大盤呈現震盪格局。

選擇權分析

選擇權未平倉量部分，買權未平倉最大量集中在 18000 點，賣權未平倉最大量集中在 15000 點。全月份未平倉量 put/call ratio 值由 1.16 降至 1.08。VIX 指數下跌 0.26 至 20.38。整體選擇權籌碼面呈中性。 (永豐期貨研調)



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