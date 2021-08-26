免疫力上升 歐股蓄勢待發

根據最新 EPFR 統計，近期前進歐洲股市的資金由負翻正，其實相較於近三年國際資金持續調節撤離歐洲股市，目前仍有巨大的資金回補空間。歐洲經濟狀況基本面如何，未來有什麼利多可以期待？要投資歐洲股市又應該選擇哪些歐洲基金呢？

1. 歐洲疫苗施打率，成熟市場 No.1

在美日歐三大成熟市場中，歐洲的主要國家相對疫苗施打速度較快，且大多有超過半數以上的民眾施打了兩劑疫苗。也就是說，歐洲國家可能受到新冠病毒的威脅較小，如果疫苗施打率持續上升，歐洲國家率先恢復正常生活的可能性也隨之上升。目前德法至少施打一劑的人口有約 63.1%、70%，略勝美國的 60.2%，而且大幅超越全世界的 32.1%。

資料來源：Our World in Data，「鉅亨買基金」整理，資料截至 2021/8/24。此資料僅為歷史數據模擬回測，不為未來投資獲利之保證，在不同指數走勢、比重與期間下，可能得到不同數據結果。

2. 歐洲堅定寬鬆，景氣持續回溫

歐洲的景氣復甦雖然晚於美國，但恢復的趨勢穩步向上，即使 6 月受到 Delta 病毒影響，但卻沒有看到景氣好轉指標有所回落，如果後續能走出疫情影響，景氣狀況在民眾儲蓄高 + 消費旺季下仍較樂觀。與此同時，歐洲央行在近期的會議上，仍然堅定對貨幣寬鬆政策持續展現正面態度，對歐洲經濟狀況有利，也有利歐洲股市的表現。

資料來源：Bloomberg，「鉅亨買基金」整理，資料截至 2021/8/24。此資料僅為歷史數據模擬回測，不為未來投資獲利之保證，在不同指數走勢、比重與期間下，可能得到不同數據結果。

資料來源：Bloomberg，「鉅亨買基金」整理，資料截至 2021/8/23。此資料僅為歷史數據模擬回測，不為未來投資獲利之保證，在不同指數走勢、比重與期間下，可能得到不同數據結果。

3. 歐企成長力道不容小覷

儘管今年上半年，各國已公佈的企業財報都十分亮眼，但歐洲企業的實際盈餘成長率或未來預估都更為亮眼。根據彭博統計，歐洲企業今年預估每股盈餘年增率為 249%，目前截至第二季財報為止，實際每股盈餘年增率為 171%。展望未來，歐洲第三季與第四季的企業獲利有機會再創佳績，並打敗原先市場預期，而歐洲股市也可望因此受益。

資料來源：Bloomberg，「鉅亨買基金」整理，資料截至 2021/8/24，指數採道瓊 EURO STOXX50 指數，e 為預估值，2021 年數據僅為截至撰寫時之年度數據。此資料僅為歷史數據模擬回測，不為未來投資獲利之保證，在不同指數走勢、比重與期間下，可能得到不同數據結果。

鉅亨投資策略

基金操作上，建議如下：

歐股免疫力提高，未來潛力佳

歐洲相對具備較高的免疫力，除了因為疫苗施打速度較快之外，疫情期間民間遞延消費所累積下來的積蓄，有利成為未來經濟成長的動力。而如果想投資歐洲基金，可以選擇投資策略較彈性的基金，例如歐洲大型股或歐洲大型成長股，而過去歐股表現較好的時期，歐洲小型股通常表現較大型股更突出，可以接受較高風險的人則可以選擇歐洲小型股基金。

鉅亨精選基金

>>> 貝萊德歐洲靈活股票基金 A2-USD

>>> 景順歐洲大陸企業基金 A- 年配息股 美元

>>> 摩根基金 - JPM 歐洲小型企業 (美元)-A 股 (累計)

「鉅亨買基金」獨立經營管理

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