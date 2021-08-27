這5檔精選8月營收預估創新高，哪些可以搶先布局?

盛群 (6202-TW) - 聯電集團 MCU 概念股

因產品組合改善，毛利率近 52% 創歷史新高。

目前公司訂單需求強勁，明年 2022 年接單已達到預估的 70%,

加上轉投資的代理商獲利成長，貢獻於盛群的業外收入,

本業、業外雙雙成長，目標價 155-160 元。

八月營收預估 6.3 億元， 月增 + 0.5-1%，年增 + 30-35%

欣銓 (3264-TW)- 車用電子，IC 設計測試廠

客戶訂單量滿載，下半年、明年展望都很樂觀，目前已積極啟動擴產。

5G 相關晶片需求佳與報價上漲帶動影響，

八月營收預估， 月增 + 2.5-3.5%，年增 + 30-35%。

瑞昱 (2379-TW)- 蘋概股，IC 設計指標

網通晶片需求維持於高檔，但因晶片製造相關成本將持續增加,

若沒有轉嫁成本給客戶會進而影響獲利能力,

且需額外投入 RD 資源擴增晶圓來源,

加上 2022 年 PC/NB 出貨是否持續成長變數仍多

操作會偏保守

八月營收預估， 月增 + 0.5-1%，年增 + 30-35%

另外兩檔:(2xx3) 月增 + 5-8%，年增 +150-155% 獲利大爆發!!!

(3xx4) 月增 + 3-5%，年增 +75-80% 受惠搶貨潮，旺到年底!!!

另外兩檔九月布局好標的

想免費了解記得免費加入 LINE@、Telegram 觀看

↓↓↓點此↓↓↓

https://line.me/R/ti/p/%40we178

文字標: Line@搜尋：【@we178】鐘崑禎分析師

https://t.me/we178

文字標: Telegram 搜尋：【@we178】鐘崑禎分析師

本公司所推薦分析之個別有價證券

無不當之財務利益關係 以往之績效不保證未來獲利

投資人應獨立判斷 審慎評估並自負投資風險