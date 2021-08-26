把定投帶入 DeFi，讀懂 Mean Finance 機制及創新應用

去中心化定投協議 Mean Finance 能讓用戶節省分期投資的 Gas，減少受 MEV 攻擊的風險，還支持以定投形式買入 CryptoPunk #7171 拆分後的代幣 HOODIE。

撰文：張安靜

CryptoPunks 近來交易量猛漲，僅 8 月 24 日的日交易量就突破 1 億美元，目前地板價已漲至 78.75ETH，約合 24.9 萬美元。在高昂的價格驅動下，NFT 出現了拆分的實例，在 NFT 碎片化協議 Fractional 中已經把 CryptoPunk #7171 拆分並鑄造成了 ERC20 代幣 HOODIE，有意思的是近來一個名爲 Mean Finance 的協議 宣佈 能讓用戶以定投的方式買入 HOODIE 代幣。那麼 Mean Finance 究竟是什麼，接下來將簡單進行介紹。

Mean Finance 是什麼

Mean Finance 是一個去中心化定投協議，支持用戶以一種 ERC20 代幣定期 / 定額買入另一種 ERC20 代幣。

傳統金融市場中，一些中介機構往往會直接提供定投工具，不過由於在 DeFi 的鏈上世界中，交易的價格、週期、交易對都需要智能合約來確認和執行，因此實現難度有所上升。不過 Mean Finance 藉助 DeFi 樂高的可組合性，順利將這一用戶友好的投資手段帶到了鏈上。

Mean Finance 中用戶創建的頭寸是 ERC721 （NFT）標準的資產。這意味着頭寸可以轉移，也可以買入 / 賣出。ERC721 （NFT）標準支持將一個人的代幣控制權交給其他地址。

在 Mean Finance 中，預言機負責計算特定時間點兩個 ERC20 資產之間兌換的確切價格，Mean Finance 通過 Uniswap V3 TWAP 預言機進行喂價，通過 DeFi 頭部應用來保障交易的價格，之後可能會通過時間鎖定功能擴展對其他 TWAP 預言機的支持。不過因爲喂價依賴於 Uniswap V3，因此只有在 Uniswap V3 中具有一定流動性的代幣在能作爲交易對在 Mean Finance 中創建。

此外，Mean Finance 支持利用資金庫中的餘額進行閃電貸，用戶可以借用整個貨幣對的餘額，包括交易對中的兩種代幣，或者只借用交易對中的一種資產，只要在交易結束前歸還借入的金額和費用。

定投原理

定投顧名思義就是指的定期投資，投資收益不僅與金額的大小息息相關，投資回報率還與投資的時機有關，但是大多數投資者在投資時追漲殺跌的投資心理就容易導致錯過優質資產的上漲機會。而對於那些真正具備增長潛力的資產而言，定投可以讓長期財富積累「變簡單」。

在傳統金融市場中，定投已經被廣泛應用於基金投資，從「微笑曲線」原理可以看到定投的優勢。同樣的期初價格和期末價格，在先跌後漲的市場中，分批買入策略獲得的收益與一次性投資相比優勢明顯。以一個最簡單的微笑曲線爲例，假設資產淨值從 1 跌至 0.5 再回到 1，如下圖所示，定投分三次買入最終以 3000 的投資資金在 3 個月後能得到 4000 的累計投資份額，而如果在 1 月份直接以 3000 的投資金額一次性買入，3 個月後得到的份額只有 3000。

這是因爲定投每期都是等額投資，必然在低點可以獲得更多的份額，在高點時會獲得更少的份額，自動實現了「低位加倉，高位減倉」的金字塔建倉策略，那些低位積累的大量份額構成了未來收益的重要部分。

雖然真實的市場和微笑曲線的極端案例有很大的差異，但市場大部分時間是震盪的，可拆分爲不同平滑程度的微笑曲線。對於加密投資領域，一些目前市值較小但仍有數十倍上漲空間的加密貨幣或許不適用定投的方法，更適合早期一次性買入，但對於比特幣以太坊這類市值較大，波動相對穩定的加密貨幣來說，定投不失爲一種投資的好方法。

用戶執行每筆交易無需 Gas 費

投資者在使用 Mean Finance 時，需要選擇一種交易對，然後設置定投間隔和定投次數，目前協議內支持的定投間隔爲每日定投、每週定投及每月定投，支持的定投次數分別爲 5 次、15 次、30 次。例如投資者選擇以每天 10 枚 DAI 來兌換 WETH，持續 30 天，那麼投資者在 Mean Finance 中創建的頭寸，需要首先存入 300 枚 DAI。

並且用戶只需要在與頭寸交互時支付 Gas 費，交互指的就是執行創建頭寸、修改頭存、撤回頭存以及終止頭存，這就意味着當定投協議中每筆資金在執行交易時用戶並不需要支付 Gas 費，這部分 Gas 費由執行交易的做市商來支付。但在交易執行時，用戶和做市商雙方都需要支付一筆協議費用，該費率目前爲 0.6%，若用戶修改頭存、撤回頭存或終止頭存，沒有執行交易的資金是無需支付協議費用的。

Mean Finance 收到用戶存入的資金後，由於單獨執行每一筆交易將會花費很多 Gas，Mean Finance 會將所有交易的頭寸彙總在一起，確定交易時間然後在內部每日對各交易對進行結算，某個交易對中的兩種資金不平衡時，會與做市商或提供流動性的用戶進行類似於閃電貸的「Flash Swaps」，即 Mean Finance 將交易對中有剩餘的資金作爲獎勵發送給做市商，而做市商只需返還交易對中另一種加密貨幣的 99.4%，這也是做市商願意提供流動性的原因。

圖源：https://docs.mean.finance/

Mean Finance 的設計最大限度地減少了用戶與 MEV 相關活動，對於用戶來說不僅減少了 MEV 攻擊，還能獲得最佳執行價格。對於做市商來說，可以利用整個資金池的餘額來執行交易並且賺取一定比例的費用，讓其有動力執行交易。

支持以 WETH 定投買入 HOODIE

Mean Finance 新發的 推文 中，它支持用戶用 WETH 定投買入 HOODIE 代幣。

HOODIE 是由 DeezeFi 在 NFT 碎片化協議 Fractional 中 發佈 的由 CryptoPunk #7171 鑄造的 ERC20 所有權代幣，CryptoPunk #7171 是一款連帽衫和菸斗組合的朋克，隱含價值爲 361.5ETH （約 116.2 萬美元），HOODIE 總供應量爲 1 萬枚，根據 CoinGecko 的 數據，HOODIE 的價格目前爲 118.36 美元。

在不同 DeFi 協議的組合下，可以在 Mean Finance 的定投以 WETH 中買入 CryptoPunk #7171 鑄造的代幣 HOODIE，Mean Finance 的組合性凸顯，未來或許會給投資者帶來不一樣的投資思路。

小結

目前，Mean Finance 的構建和實現的功能比較簡單，但其是對去中心金融領域功能的完善，此後與不同的 DeFi 協議相組合可以衍生出更多不同的玩法。官方創建的交易對包括 WETH/DAI、WBTC/DAI 和 YFI/WETH，用戶可以建立新的交易對但需要花費較高的 Gas。Mean Finance 還提供了一個 2500 美元的漏洞賞金計劃，披露漏洞的人可以獲得該獎金。官方提示，目前智能合約還沒有經過經過審計，可能存在風險。