扛不住通膨！橋水投資長：Fed可能比市場預期更快縮表

全球最大的對沖基金橋水基金 (Bridgewater Associates) 聯席投資總監 Greg Jensen 認為，美聯儲 (Fed) 縮減資產購買規模的速度可能比市場預期還快，也會更快升息。

Greg Jensen 週四受訪時表示，「經濟將會拉動 Fed，通膨肯定遠高於 Fed 的目標，倘若 Fed 沒有行動，我們認為通膨會持續加速。」

Jensen 表示，Fed 的寬鬆貨幣政策在面臨強勁成長時，為投資者提供了機會。橋水看好現金流量隨經濟變化的公司股票。根據本月稍早發布的 13F 文件，橋水第二季增加了可口可樂 (KO-US)、沃爾瑪 (WMT-US) 和嬌生 (JNJ-US) 以及其他公司股票。

「現在你能夠進行的全球最大套利就是，拿走決策者給你的東西。相對於名義 GDP 的高增長，決策者給了你難以置信的低利率。」

Fed 官員強調，delta 變種新冠病毒造成的風險已上升，這恐會影響後疫情時期的經濟復甦腳步，並改變其削減債券購買規模的意願。

2 名美 Fed 官員本週發表鷹派言論，主張央行應開始縮減資產購買計畫。Fed 主席鮑爾 (Jerome Powell) 採取較有耐心的立場，且將會在週五舉行的年度傑克森霍爾 (Jackson Hole) 視訊研討會上發表他對政策前景的看法。