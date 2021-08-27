美公債利差擴大有限 美高收債及新興債仍看好

美國 10 年期公債殖利率從 3 月開始自 1.78% 高點一路下滑，但隨著美國聯準會傳出有可能於今年內開始縮減每月購債金額後，10 年公債殖利率再次反轉走升，債券基金投資後續該如何因應？「鉅亨買基金」認為，雖然聯準會今年執行縮減購債的可能性大幅提高，但預估美國未來一年不會調整利率政策，且預期未來一年長短期公債利差升高空間可控制在 1% 以內，美國高收益債券基金及新興市場債券基金仍會有不錯的表現機會。

「鉅亨買基金」總經理張榮仁表示，從歷史經驗來看，只要一年內長短期公債間利率差距升高幅度在 2% 以下，高收益債券跟新興市場債券的表現都不會太差。目前美國 10 年公債殖利率約 1.34% 左右，展望未來一年，聯準會調整利率政策的機率不大，預估美國 3 個月公債殖利率將維持於目前水準，10 年公債殖利率可能會回升至 2% 左右，兩者差距接近 2%，等同未來一年美國長短期公債間利差將升高 0% 至 1%。從 1992 年以來，當美國長短期公債間利差一年升高 0% 至 1% 時，全球投資級公司債券平均上漲 5.5%，美國高收益債券與新興市場債券雙雙平均上漲 10.7%。

聯準會最新公佈的會議紀要顯示，聯準會也認為疫情導致對經濟前景轉趨悲觀，導致美國長期公債殖利率下滑。張榮仁指出，當長短期公債間利差下降並跌破 0% 時，往往代表經濟衰退即將到來；而當經濟走出衰退，對未來經濟看法越來越樂觀時，長短期公債間利率差距則多處於上升階段。Delta 變種病毒對歐美帶來新一輪感染人數增加，導致大家修正對美國經濟原先的樂觀看法，並促使美國長短期公債間利差下降。但從各州數據來看，美國新增感染人數很可能於未來 2 至 3 週觸及高峰後逐漸下降，疫情趨緩後，市場對美國經濟前景的看法會再度由悲觀轉回樂觀，美國長期公債殖利率也將因此回升。

張榮仁分析，經歷去年經濟低潮，許多高收益債券公司都被調降評等，但目前經濟開始回溫，部分高收益債發債公司有望恢復原本的信評，進一步帶動利差收斂，有助高收益債價格表現。至於新興市場債部份，觀察前次美國縮減購債規模後，由於美國經濟狀況佳，資金回流美國進而推升美元表現，因此，在新興市場債券的投資建議以美元計價的標的為宜，趁波動時都可進場佈局。

長短期公債利差變化與各類債券表現

資料來源：Bloomberg，「鉅亨買基金」整理，採美銀美林債券系列指數，資料期間: 1992 年至 2021 年。此資料僅為歷史數據模擬回測，不為未來投資獲利之保證，在不同指數走勢、比重與期間下，可能得到不同數據結果。

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