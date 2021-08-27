外資再回頭轉買 三大法人大買225.97億元 近18個交易日買超最大量

台股今 (27) 日電金傳產權值股同步走強，指數開低走高，再站回月線，終場大漲 142.97 點，收在 17209.93 點，指數本周大漲超過 800 點，周 K 中止連二黑。三大法人合計買超 225.97 億元，外資再度回頭轉買，與三大法人買超金額同寫近 18 個交易日以來最大量，投信則中止連八買。

台股今日雖展現反彈氣勢，但量縮格局未變，成交值再縮減至 3148.68 億元。觀察籌碼面變動，外資延續「忽買忽賣」情況，25 日買超 167 億元，昨 (26) 日反手賣超 159.11 億元，今日再度回頭轉買 182.29 億元；投信連續 8 個交易日加碼台股後，今日反手轉賣 10.39 億元；自營商買超 35.98 億元，三大法人合計買超 225.97 億元。

觀察電子權值股表現，電子三雄股價同步開低走高，台積電終場小漲 0.84%，收 599 元，距離 600 元關卡差臨門一腳；聯發科小漲 0.9%，收 896 元，拚站回十日線；鴻海則在平盤附近震盪整理，小漲 0.46%，收 108 元。股王矽力 - KY 大漲近半根停板，日月光投控漲幅也超過 2.8%。

看好 BF 載板前景，南電受惠漲價效益，外資再度調升目標價，帶動 PCB 族群獲資金點火，南電、建榮大漲 8%，景碩、敬鵬、欣興、寶得利漲幅都超過 3%。

在買盤進駐下，金融股一片紅通通，台新金、國泰金大漲 3%，富邦金、永豐金、華南金、合庫金漲幅都超過 2%。

法人指出，大盤來到月線與季線之間，多空交戰力道加劇，加上量能還未跟上，短線估在萬七關卡附近區間震盪。