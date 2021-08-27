英媒：歐盟將於9月就Nvidia收購Arm交易啟動調查

據英國《金融時報》援引兩名知情人士的話報導，歐盟將在下個月初，啟動關於 Nvidia(輝達)(NVDA-US) 對英國晶片設計公司 Arm(安謀) 收購案的正式調查。

消息稱，Nvidia 計畫在 9 月 6 日當周，向歐盟委員會提交審批申請，不過日期可能還會有變。

此前英國競爭和市場管理局對這筆大規模收購案的初步評估顯示，合併可能會損害競爭並削弱競爭對手，因此需要進行進一步的長期調查。

早前媒體報導，歐盟官員已經明確對 Nvidia 表明，監管部門需要在 9 月前收集足夠多的資訊，隨後才能正式接受 Nvidia 的申請，這也使得 Nvidia 很難依原定計畫，在明年 3 月之前完成交易。

Nvidia 財務長 Colette Kress 本月表示，400 億美元收購英國晶片設計公司 Arm 的交易，與監管機構所需談判花費的時間，可能比預期更長，但仍有信心達成。

Arm 目前歸日本軟銀集團所有。它是全球半導體的主要參與者，壟斷了全球 95% 的移動晶片架構。

到 2022 年 9 月，如果交易未能獲得政府批准，任何一方都可以選擇退出。