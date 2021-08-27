〈陸港盤後〉藍籌股力挺 上證指數漲0.6% 周線上揚

大陸股市周五 (27 日) 表現分化，新能源車股上漲，軍工股疲軟，上證指數低開高走，藍籌權重走強，幫助周線上揚，本周監管表態，和緩了市場部分憂慮。

截至收盤，滬指漲 0.59%，報 3522.16 點，深成指數漲 0.15%，報 14436.9 點，創業板指跌 0.23%，報 3257.07 點。兩市合計成交 13443 億元，連續第 28 個交易日突破 1 兆元，北向資金淨流入 62.03 億元。

野村在近日報告中表示，未來兩個月內中國降準的可能性高達七成以上，而經濟超預期放緩的風險上升，也提升了降準的可能。

消息面上，國家物資儲備調節中心公告，將投放國家儲備銅 3 萬噸、鋁 7 萬噸、鋅 5 萬噸，以平抑大宗商品價格，為第 3 次投放。碳酸鋰、三元正極材料報價再度上漲，成為相關個股上漲動力。

港股科技股周五衝高回落，阿里巴巴跌逾 3%，騰訊、美團由漲轉跌。恆指收跌 0.03%，報 25407 點，恆生科技指數跌 0.23%。

美媒引述消息報導，中國監管機構計畫提出規則，禁止擁有大量敏感消費者數據的公司在美國上市。阿里巴巴、騰訊均是透過可變利益實體 (VIE) 的公司結構，來籌集海外資金並在美國等地上市。

展望後市，國盛證券指出，自上而下分析，當前經濟復甦仍然在進行中，但數據顯示復甦增速已經開始放緩，韓國率先加息，國內流動性相比此前處於整體邊際收緊趨勢，大勢上並不支持大幅上行，因此，市場整體仍然處於大的震盪結構，當前為承壓後的回撤。

開源證券表示，傳統行業正處在被長期投資者挖掘的階段，重點推薦鋼鐵、鋁、煤炭、船舶製造、房地產和化工股。