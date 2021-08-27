台股報復性大漲 提前鎖定9月主流股？

萬寶投顧陳子榕指出，台積電 (2330-TW) 突如其來火速漲價，讓台積電股價飆漲可望重返 600 元大關，台積電一改之前凍漲態度，成熟製程漲 20％、先進製程漲 10％，而且即刻全面適用，台積電毛利率穩守 50％之上應該沒問題了，但由於目前已經邁向第三季底，台積電漲價效應在第四季會比較明顯，而以目前晶片供需持續吃緊來看，台積電報價明年還會有 5％～10％的上漲空間。

台股這一波修正拉回，八大官股肩負護盤使命，8/6 開始至上週最後一個交易日為止，八大官股買超台股 324.84 億元，投信一樣在台股下跌時搶進買超 71.58 億元，尤其投信從 8/10 以來，天天買台積電累計 7,769 張，這一次台積電股價強升，法人可說是大豐收。

挾著台積電的漲勢，近期半導體成交比重上升一度回到 37.7％，人氣聚集回籠。之前有一度市場擔心半導體重複下單、景氣反轉，或者供過於求，但從目前產線滿載，甚至豐田、福斯等不到晶片被迫減產種種跡象來看，半導體旺盛循環到 2022 年都沒問題，這也是半導體廠能夠強勢漲價的原因。即便半導體業積極擴產，但新增產能預估最快也要到 2022 年底之後才可能陸續導入，而這段期間包括 5G、HPC、電動車、IoT 等發展需求恐將前仆後繼塞滿晶片產線。

磊晶廠漢磊 (3707-TW) 是國內目前第三代半導體 SiC(碳化矽)唯一已建置 4 吋與 6 吋產能的廠商，由於單價比一般邏輯 IC 代工價格貴 10 倍，獲利明顯上升一舉扭轉虧損態勢，上半年 EPS 達 0.07 元，漢磊目前訂單能見度已經上看明年 1H，隨著全球 5G、電動車、衛星等快速發展，業績將節節攀升，目前漢磊的 GaN、SiC 營收占比約 15％～20％，預估未來 2、3 年將急速竄升至 80％。

IC 封測欣銓 (3264-TW) 近期訂單爆滿，一直到明年上半年都十分樂觀，為因應客戶需求，欣銓今年資本支出再上修，從年初的 50 億元上調到 70.85 億元，調幅將近 4 成，也是史上最高。8/24 為大家推薦後股價從 59.4 元漲到 69.1 元，漲幅 16％，投信從 7 月中開始不離不棄買超欣銓逾 29,000 張，欣銓股價週五創新高，後市仍值得期待。請參考 8/24 < 台股報復性反彈 這些股帶頭發動攻勢？>。

萬寶投顧陳子榕指出，台股在連漲四日之後，本週週線收紅 867 點，接下來挑戰季線，目前量價配合得宜，可望驚驚漲。全球央行年會 Jackson Hole 正在舉行，市場將持續關注美國聯準會 (Fed) 主席鮑爾 (Jerome Powell) 的談話。此外，南韓首開亞洲主要經濟體第一槍，宣布升息 1 碼，造成韓國股市盤中下挫，雖然台灣利率可望「連六凍漲」，但升息議題還是可能隨時干擾股市，因此建議大家持股上仍要汰弱換強，關注法人作帳行情，抓緊好股票的起漲點。

中美晶 (5483-TW) 旗下擁有太陽能和半導體矽晶圓兩大事業體，受惠全球綠能政策推行，太陽能事業已連續三季獲利，今年太陽能電站案場金額高達 15～20 億元，明年繼續成長；半導體矽晶圓業務方面，轉投資的環球晶明年稼動率穩居高檔，目前矽晶圓業務佔比 9 成，供需吃緊下報價可望續漲。中美晶上半年 EPS 達 6.11 元，全年 EPS 上看 12 元。

晶焱 (6411-TW) 為 IC 設計廠，受惠全球電子產品對 ESD(靜電防護)需求大增，目前晶焱 ESD 全球市占率已達 12.6％，年增 1.2％，為全球第三大，預估明年全球 ESD 出貨量將達 600 億顆，年成長 50％；工控及車用應用產品今年上半年也都有明顯成長，晶焱透過產品優化和改善成本結構，推升上半年毛利率回升至近 42％，全年營收有望挑戰新高。

振曜 (6143-TW) 目前產線以黑白電子閱讀器為主，但彩色電子閱讀器成本降低、良率提升，受到客戶搶訂，已開始量產出貨，預估未來每年需求高達 6,000 萬台，遠高於現在 1,500 萬台；在缺料情況下，振曜上半年營收仍年增 1 成，下半年缺料情況可望緩解，也將調漲價格反映成本，加上物流箱紙標籤出貨增加，下半年成長會優於上半年，第四季將攀高峰。

當然，還有一些好股在指數高檔震盪下，極短線籌碼仍具優勢的好股，包含電動自駕車、AI 、5G 等相關個股，但在篇幅有限之下，請直接進入粉絲團看看了，希望對讀者大眾，有其幫助。

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