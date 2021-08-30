實現信託普惠價值 保險金信託受託規模 國泰世華居冠

信託已逐漸成為高風險時代下的全民財務管理工具，尤其今年在疫情的影響下，為確保日後若遭逢意外時理賠的保險金能真正發揮照護及保障受益人的功能，保險金信託等個人信託服務的詢問度也大幅增加。根據最新數據顯示，2021 上半年國內保險金信託業務規模中，國泰世華銀行就占了近四成；除了在保險金信託受託規模長期居全國之冠之外，更是業界唯一四度榮獲菁業獎最佳信託金融獎肯定的金融機構。今年 7 月，國泰世華銀行再推出「微型安養信託服務」，只要 999 元簽約金即可預約成立信託，可望更走入大眾生活。

國泰世華銀行副總經理張經理表示，信託是財產管理的守門人，在國泰金控永續策略中亦扮演著守護「長壽世代財務安全」的關鍵角色。透過「服務場景化、產品多元化、契約模組化」三大策略，讓信託真正發揮普惠價值，使企業、富人到大眾都受惠，實現國泰世華銀行「全民信託」的願景。此外，早在疫情之前即設立的線上平台，提供民眾 24 小時預約諮詢信託服務，也成為疫情期間協助民眾守護財產安全的定心丸。

三管齊下推動「全民信託」 國泰世華銀行保險金信託受託規模居全國之冠

回顧國內信託業務的發展，國泰世華銀行在其中扮演重要角色。信託業務起步之初，國泰世華即致力於結合食衣住行育樂等生活場景，走入企業、醫院或社區照護機構，推廣以信託保障財務安全的觀念，朝著「全民信託」目標邁進，逾二十年來服務範疇從法人到個人、財富增值到保障財務安全，廣納了各類客群之需求。疫情期間亦規劃一系列信託線上教育課程，並鼓勵相關同仁參與「高齡金融規劃顧問師」培訓，強化團隊服務量能及效率。

其次，在信託產品的設計上，為貼近各年齡層民眾的實際需求，國泰世華銀行也在受託財產和給付上發展出多元化模式。單一信託契約可包括金錢、保險金、股票、不動產等多種信託財產類型，也推出小額累積信託財產的模式，民眾可以依據自己的資金規劃與信託目的，分次、分年交付信託財產，即使無法一口氣拿出大筆款項，也能夠辦理信託。每年定期給付的金額則可彈性調整以因應通膨或特殊狀況，超前部署退休後生活所需。

第三，則是發展「標準化契約」，將信託服務化繁為簡。國泰世華銀行透過龐大的理財客戶往來經驗，歸納各階段人生的核心理財需求，為股利贈與、不動產買賣、子女保障、退休傳承、保險金及安養信託等多項個人信託發展出標準化契約，可快速且極大化的服務需求相對單純的客戶，完成信託契約簽訂。

發展至今，國泰世華銀行除了在以投資理財為目的之特定金錢信託業務，及投資型保單保管領域領先同業；隨著近年來安養照護糾紛、高齡金融詐騙等時有所聞，使保險金信託及安養信託服務需求快速成長，顯示出具有專款專用性質得以保障財務安全的個人信託服務亦漸獲社會大眾重視。

響應信託 2.0 推「微型安養信託服務」 與國泰人壽共同研擬「保險金信託共銷模式」

為響應「信託 2.0」，國泰世華銀行已擬定一系列信託服務優化方案，今年 7 月甫推出的「微型安養信託服務」就受到許多年屆中年的子女青睞，希望將用於照護父母的資產交付信託以避免遭不當挪用或詐騙。由於這項創新服務的簽約金僅需要 999 元，有助於消弭民眾對信託進入門檻高、收費貴、是有錢人專利的迷思，加速信託成為社會經濟安全網的一環。民眾可撥打預約諮詢專線 0800-818-001 轉 870，或透過線上預約諮詢信託服務：https://lihi1.com/m3ahP，即可了解包含「微型安養信託服務」在內等多項國泰世華銀行個人信託服務。

此外，有鑑於保險為國人接受度最高的金融保障型商品，國泰世華銀行已研擬與國內壽險龍頭國泰人壽共同推動「保險金信託共銷模式」，預計於相關配套措施完備並經主管機關核准後，國泰人壽將可直接為保險客戶辦理信託業務，提供客戶一站購足保險商品及保險金信託之服務，有助於在短時間內讓信託保障擴及到更多民眾，朝「全民信託」再邁出重要的里程碑。

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