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Visa NFT 白皮書中透露了哪些關鍵信息？

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Visa 眼中 NFT 的主要應用場景是收藏品、藝術品和遊戲，並未提及 DeFi。

撰文：Donnager

在 Visa 宣佈已購買並收藏 NFT 數字藝術品 CryptoPunks 後，還發布了他們撰寫的 NFT 白皮書，其中透露了不少他們對於加密貨幣、NFT 市場的看法。從 Visa 的視角來看整個 NFT 市場，或許可以彌補加密貨幣行業的從業者的盲區。

Visa 對 NFT 的最核心看法，其實就是該白皮書的名稱「NFT - 讓如今的粉絲參與到加密貨幣和商業中來」。所以他們認爲 NFT 的價值可以很好的幫助品牌、明星與粉絲建立連接，是一種與粉絲互動的「媒介」。

除此之外，Visa 還認爲 NFT 還可以在收藏品、藝術品和遊戲領域發揮重要的作用。而對於不同領域而言，其 NFT 的機制、分發方式都需要進行不同的設計，因爲需求是多樣化的。

Visa 定義 NFT 時的關鍵詞：公鏈、所有權、獨一無二、媒體資產

Visa 在白皮書中通過多種方式、多種維度多次描述 NFT 到底是什麼。

在他們的術語表中，NFT （Non-Fungible Token）一詞的定義非常簡單：能代表或關聯媒體資產（media asset）所有權的代幣。

同時他們還給出了 Non-Fungible （非同質化）和 Fungibility （可互換性）這兩個詞的含義。Non-Fungible：獨一無二和不可替代的東西（比如簽名的物品）。Fungibility：可替代和可交換的東西（比如黃金或白銀）。

另外，Visa 在正文中也多次提及對 NFT 一詞的理解，作爲術語表中含義的補充，其中有兩段描述的比較完整。

  • NFT 是數字文件的唯一代幣化表現，可在公鏈上進行交換。
  • 加密貨幣一樣，NFT 在區塊鏈上發行，用來指定特定資產的所有權。每個 NFT 都與一些獨特的數據相關聯，通常是某種數字化的內容文件（或對其的引用），並由「智能合約」管理。將媒體文件轉換爲 NFT 的過程被稱爲「鑄造」NFT，而且就像加密貨幣一樣，該 NFT 就被寫入適用的區塊鏈數據庫中。

    • 其中第二段描述相對完整，是比較適合用來定義 NFT 的。

    Visa 眼中的三大 NFT 應用場景，未提及 DeFi

    Visa 認爲目前 NFT 的主要應用場景主要是三個領域：收藏品、藝術品和遊戲，未提及目前在 DeFi 領域的一些應用，比如資產（實物資產上鍊）、憑證（Uniswap V3 的流動性憑證）等。

    以 NFT 實現的稀缺性適合於收藏品，其價值取決於有限的供應量，比如最早期的謎戀貓（CryptoKitties）和 CryptoPunks，以及今年比較流行的數字收藏卡 NBA Top Shot。

    NFT 使藝術家可以以數字化的形式銷售他們的作品，而不是物理的印刷品。與實體藝術不同，數字藝術家可以在二次銷售或者拍賣時獲得收入，從而確保他們可以在後續交易中獲得認可。

    而由於 NFT 引入了所有權的概念，所以遊戲中資產比如皮膚或者服裝，就可以真正的屬於用戶，而不是屬於遊戲發行商，這樣也能促進開放的交易市場。

    Visa 提及的加密貨幣和 NFT 協議、項目

    公鏈：以太坊、Flow、比特幣、Arweave

    毫無疑問，比特幣作爲區塊鏈和現代加密貨幣的起源，一定都會介紹。不過對於可以流通的 NFT 的平臺，Visa 僅介紹了以太坊和 Flow，其中因爲以太坊是目前流通 NFT 最多的公鏈，而 Flow 是作爲一個比較新型的且專注 NFT 用例的公鏈代表，它的特點爲吞吐量更大，且已經發行了主流品牌的 NFT 項目 NBA Top Shot。

    在 Visa 介紹 NFT 如何進行去中心化存儲時，他們使用了提供永久儲存功能的 Arweave 作爲舉例，並且未提及 Filecoin 和 IPFS。通過去中心化存儲，就可以將 NFT 相關的數字化文件儲存在去中心化的網絡中，確保這些內容的可持續運行。

    NFT 交易平臺：OpenSea、SuperRare、Nifty Gateway

    NFT 的交易平臺包括了一級市場交易和二級市場交易，其中 OpenSea 是目前最大的二級市場交易平臺，甚至已經成爲了 NFT 的基礎設施。其他還有一些比較知名的交易平臺就是 Visa 提及的 SuperRare 和 Gemini 收購的 Nifty Gateway。

    NFT 項目：CryptoKitties、CryptoPunks、NBA Top Shot

    除了 Visa 此次購買的 CryptoPunks 之外，他們提及的 CryptoKitties 是 Flow 的開發團隊 Dapper Labs 發佈的第一款遊戲，也是以太坊上第一個 NFT 代幣標準 ERC-721 的提出者，後來他們又推出了自己的公鏈 Flow 和收藏品 NBA Top Shot。

    Visa 如何擁抱加密貨幣

    Visa 已經推出了一系列關於加密貨幣的服務和產品，涵蓋了支付、開發者接口、研究部門等多個方面。

    支付是 Visa 的專業領域，所以他們在支持加密貨幣支付的方面非常開放，在和 50 多個加密貨幣平臺展開合作。並且還在升級系統將支持美元穩定幣 USDC 的結算，會先從以太坊網絡的支持開始。

    除此之外，Visa 還成立了區塊鏈領域的研究團隊，從商業角度探索加密貨幣和 NFT 領域。該白皮書表示，Visa 在幾年來一直在探索區塊鏈技術，比如離線的數字貨幣交易和新型的可以保護隱私的密碼學技術等。


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