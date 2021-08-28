〈貴金屬盤後〉鮑爾偏鴿 未提縮表具體時間點 黃金重回1800美元上方 登4週高點

週五 (27 日) 交易，黃金期貨價格又重登關鍵 1800 美元關口上方，為近 4 週以來最高價位。

Fed 主席鮑爾 (Jerome Powell) 在傑克森霍爾研討會上的發言顯示，他支持今年削減購債速度，但也持續認為通膨是「暫時性的」。

GoldSeek.com 總裁兼執行長 Peter Spina 表示，「該演說被市場高度期待，但卻沒有真正重磅消息。」

「這樣的言論是經過衡量的，不會太鷹派，甚至還鴿派了一些。鮑爾沒有提供任何關於縮表時間的具體細節，有助於推升金價至 1800 美元上方，因為美元仍然疲軟。」

鮑爾表示，「在 FOMC 最近一次的 7 月會議上，我與多數參與者一樣認為，如果經濟如預期的那樣廣泛發展，今年開始放緩資產購買步伐可能是合適的。」

目前 Fed 每個月購買 800 億美元公債和 400 億美元抵押貸款支持的證券，以其對長期利率施加下行壓力並提振經濟需求。

然而，鮑爾在週五演說時卻未討論 Fed 何時可能正式宣布削減購債速度，因此在鮑爾發表演說後，美股和黃金價格均上升。

GraniteShares 的投資組合經理 Jeff Klearman 表示，「雖然鮑爾表示，Fed 計畫今年稍晚就適度調整其寬鬆貨幣政策，但他仍相信近期的高通膨只是暫時現象，似乎預告著所有調整都會是相當溫和的。」

「Fed 貨幣政策的溫和變化可能會使實際和名義利率處於或接近歷史低位，支撐所有資產價格，包括黃金。」Klearman 說。

12 月交割的黃金期貨價格上漲 24.30 美元或近 1.4%，收每盎司 1819.50 美元，為 8 月 2 日以來最高收盤價。

根據 FactSet ，基於交易最活絡契約，本週黃金收高 2%。

Spina 認為，市場已經接近延續 1 年多的黃金整合期尾聲。「Fed 的寬鬆政策、龐大的聯邦支出和赤字為未來幾季的黃金創造了看漲理由。」

Spina 表示，「一旦價格突破 1835 美元區域，將有更多買盤湧向黃金市場，且先前一直被打壓的礦業股也將快速反彈，這可能會讓黃金價格重新測試史上高點，這可能很快就會到來——在 2022 年初期之前。」

在鮑爾發表評論之前，亞特蘭大 Fed 總裁 Raphael Bostic 週五表示，他專注於勞動力市場的狀況。身為今年票委的他認為，美國經濟非常接近「開始削減購債所需的實質性進展基準」，但很大程度上仍取決於未來幾個月的情況。

週四，包括堪薩斯城 Fed 總裁 Esther George、達拉斯 Fed 總裁 Robert Kaplan 和聖路易 Fed 總裁 James Bullard 均傾向儘早縮表。

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