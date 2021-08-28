鏈聞週末薦讀｜Folius Ventures 展望 Web3 前景，如何用 NFT 自下而上講故事

鏈聞編輯時間

《Folius Ventures：身處從 1 到 N 前夜，展望 Web3 未來》

Web3 的從零到一已經發生，從一到多就是現在。

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《專訪繆永權解讀 Blockstream 2.1 億美元新融資：已涉足比特幣產業鏈上游業務》

Blockstream 完成 2.1 億美元 B 輪融資並收購 Spondoolies，標誌着它從原本以軟件爲核心的業務逐漸拓展到比特幣產業鏈的更上游。

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《NFT 新構想：用 NFT 自下而上講故事，顛覆傳統自上而下講故事模式》

用 NFT 講故事，可以成爲講故事的一種有力方式。

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酷東東

《腦洞大開：未來的算法保險究竟可以怎麼玩？》

算法保險不依賴於人工決策來進行賠付，爲鏈上金融產品開闢了設計空間。

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《把定投帶入 DeFi，讀懂 Mean Finance 機制及創新應用》

去中心化定投協議 Mean Finance 能讓用戶節省分期投資的 Gas，減少受 MEV 攻擊的風險，還支持以定投形式買入 CryptoPunk #7171 拆分後的代幣 HOODIE。

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《新公鏈 Avalanche 究竟怎麼樣？盤點 Avalanche 生態早期項目及投資機會》

Avalanche 剛宣佈了 1.8 億美元的流動性挖礦獎勵計劃，其生態早期有哪些值得關注的種子項目？

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行業洞察

《跨鏈協議陷安全風波時，聽 Dragonfly 詳述跨鏈「橋」設計思路》

安全跨鏈橋的希望寄託在去中心化、無需許可的「橋」上。

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《a16z 合夥人詳解其代幣委託機制》

a16z 合夥人 Jeff Amico 分享了該機構在過去一年的代幣委託實踐、評估標準、法律機制和文檔模版。

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《Visa NFT 白皮書中透露了哪些關鍵信息？》

Visa 眼中 NFT 的主要應用場景是收藏品、藝術品和遊戲，並未提及 DeFi。

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《Andrew Kang：NFT 市場究竟有多大？》

一個簡單的答案就是：比我們大多數人想象的要大得多。

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本週不可錯過的十條新聞

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