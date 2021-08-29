專訪繆永權解讀 Blockstream 2.1 億美元新融資：已涉足比特幣產業鏈上游業務

Blockstream 完成 2.1 億美元 B 輪融資並收購 Spondoolies，標誌着它從原本以軟件爲核心的業務逐漸拓展到比特幣產業鏈的更上游。

採訪和撰文：潘致雄

作爲全世界最專注比特幣底層技術的公司之一，Blockstream 剛剛完成了他們 2.1 億美元的 B 輪融資。此次融資也伴隨着他們收購以色列的 ASIC 芯片設計團隊 Spondoolies，這也標誌着 Blockstream 從原本軟件爲核心的業務逐漸拓展到了比特幣產業鏈的更上游。

而在此之前，Blockstream 的商業類產品線主要關注於比特幣側鏈液態網絡（Liquid network）生態和比特幣挖礦相關的服務，以及部分數據類業務。更值得一提的事，Blockstream 還有數個比特幣生態的免費產品線在持續維護和迭代，比如比特幣全節點衛星網絡、收購來的比特幣錢包 Green Wallet 和閃電網絡客戶端 c-lightning。

Blockstream 首席戰略官繆永權（Samson Mow）向鏈聞表示，雖然他們的這些產品都是相互聯繫的，但會優先以 Liquid 網絡作爲最重要的產品線，「比如我們開發的錢包，最終會接入 Liquid 網絡，所以錢包本身的盈利模式是次要的，主要的是如何增長 Liquid 網絡。」他在加入 Blockstream 之前是中國首個比特幣交易所 BTCC 的 COO。

除了他之外，Blockstream 的核心團隊還有首席執行官 Adam Back 博士等人，他們在比特幣社區有着幾乎最大的影響力，而他們的另一個小樂趣就是抨擊以太坊社區。

鏈聞 此前報道 過繆永權和 Vitalik Buterin 在播客節目中激烈辯論區塊鏈流通量的話題，而此次的採訪中繆永權依舊毫不客氣的批評了以太坊，他認爲基於以太坊是無法構建真正「去中心化」的金融系統，只可能通過比特幣、閃電網絡和 Liquid 來實現。

雖然如今大多主流的 DeFi 依舊在以太坊生態中，但比特幣網絡還是在不斷演進的，或許也會在未來逐漸加入更復雜的編程能力。而最近比特幣也將面臨一次重磅升級，繆永權表示，「目前比特幣網絡關注在 Taproot 升級，Blockstream 的研究團隊也爲此次升級貢獻了很多，所有人應該都在期待看到 Taproot 能在 11 月激活。」

爲什麼選擇 Bitfinex 作爲 B 輪的領投方之一？

此前 Blockstream 共公開過三次的融資信息，分別是 2014 年 11 月的 2100 萬美元種子輪，2016 年 2 月的 5500 萬美元 A 輪，以及 2017 年 11 月宣佈 Digital Garage （DG Lab Fund）對 Blockstream 進行了一次具體金額未披露的戰略投資。

其中還能發現由李嘉誠創立的創業投資公司 Horizons Ventures （維港投資）在 2016 年投資了 Blockstream 的 A 輪，其實專注於科技領域投資的 Horizons Ventures 未對區塊鏈或加密貨幣行業進行過大規模投資，除了 Blockstream 之外還有 DCG 和比特幣支付解決方案 BitPay。

而此次 2.1 億美元 B 輪融資的領投機構是 Baillie Gifford （巴美列捷福）和 iFinex，投後估值達到了 32 億美元。

Baillie Gifford 是一家有着 110 年曆史的老牌投資基金，總部位於蘇格蘭愛丁堡。Baillie Gifford 也是特斯拉、谷歌、亞馬遜和 Airbnb 等的早期投資者，截至 2021 年 6 月 30 日，該公司的資金管理規模爲 4868 億美元。

他們此前參與過加密貨幣錢包 Blockchain.com 的 C 輪融資，當時他們投資了 1 億美元，投後估值達 52 億美元。另外還投資過在線支付服務商 Stripe，當時是以 950 億美元估值完成的 6 億美元 H 輪融資。

而 iFinex 就和 Blockstream 有更多業務和技術上的合作了。iFinex 是加密貨幣交易所 Bitfinex 和美元穩定幣 Tether 的母公司，其中 Bitfinex 是老牌比特幣交易所，而 Tether 的 USDT 最早也是發行在比特幣網絡的 Omni Layer 中，可見 iFinex 是比特幣技術的堅定支持者，很吻合 Blockstream 的戰略方向。

除此之外，繆永權還表示，「iFinex 是 Blockstream 的種子輪投資者，也是 Liquid 網絡的最大支持者之一，非常榮幸能在 B 輪融資中獲得他們的支持。」

業務逐漸擴展至上游，明年將推出自研 ASIC 礦機

Blockstream 早期的產品線其實是服務於機構的液態網絡（Liquid）側鏈解決方案，後來還通過收購比特幣錢包 Green Wallet 涉足消費級產品，以及比特幣全節點衛星、閃電網絡客戶端等衆多產品線。

雖然 Blockstream 參與 Bitcoin Core 的研發屬於軟件研發的最前沿，但是比特幣整個產業鏈的上游還有參與共識的挖礦產業，所以他們也開始在年初宣佈開展比特幣挖礦服務，通過和挪威上市公司 Aker、Square 和 BlockFi 等公司合作展開比特幣挖礦業務。另外還推出了針對合格投資者的流通在 Liquid 上的比特幣挖礦代幣 Blockstream Mining Note （BMN），挖礦設施位於美國喬治亞州和加拿大魁北克。

比特幣挖礦產業最主要的競爭力包括電力資源和 ASIC 的芯片設計製造，也是產業的上游地帶。從電力資源來說，他們在一週前推出了 Blockstream Energy 服務，可幫助能源生產商向礦工銷售多餘電力，從而通過比特幣挖礦爲發電項目提供可擴展的能源需求，提高發電效率並改善全球尤其是偏遠地區的可再生能源項目的經濟性。這甚至有點像是提供了一套全球能源資源「套利」的方案。

而從芯片製造來說，Blockstream 在公開 B 輪融資的同時也宣佈收購了比特幣礦機硬件製造商 Spondoolies 的知識產權，Spondoolies 的核心團隊也將加入 Blockstream 並專注 ASIC 芯片設計和製造。

Spondoolies （這個詞是「金錢」的俚語）由以色列的半導體資深專家創立，自 2013 年成立以來已經制造了五種礦機產品。Blockstream 表示將於明年推出第一個企業級礦機，將加速比特幣挖礦領域的持續擴張和去中心化。

繆永權表示，「挖礦是我們核心業務之一，我們有很多主要客戶，比如 Fidelity 和 Galaxy Digital。過去兩年我們已經與 Spondoolies 開始合作，開發我們自己的 ASIC 礦機，我們的目標是在 2022 年晚些時候將其推向市場。」