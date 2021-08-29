線上開證券戶安全快速 八大券商一站搞定大比拚

受到疫情影響，金融證券業的網路服務與需求大躍進，尤其台股強強滾，線上開證券戶因為效率高，因此備受投資人青睞，金融商品比較平台 Money101 在該網站可一次完成比較、挑選及申辦，多元比較後發現八大券商不僅開戶方便，且為搶市紛紛祭出優惠行銷，衝刺數位開戶及下單。

金融商品比較平台 Money101 表示，該平台近日開通台股證券戶比較服務，進行了八大券商比較後，以國泰證券戶來說，只要下載國泰世華網路銀行 App，填寫個人資料、上傳雙證件正反面照片後，一次同時開立台股及複委託的證券集保戶，並直接綁定授扣既有國泰世華活存帳戶作為銀行交割戶，最快 30 分鐘即可開通證券帳戶。

各券商的優惠活動也很多元化，Money101 表示，例如透過國泰世華網路銀行 App 開立證券戶以及成功轉帳或外匯交易一筆，就可抽 Dyson 吹風機及其他時尚美學小家電。

而富邦證券除了提供 LINE POINTS 200 點作為新戶線上開戶禮外，新戶還有機會獲得富邦保代 / 富昇保代的「疫苗好安心專案」，在家理財同時防疫。

其餘如凱基證券、兆豐證券、群益證券、台新證券、玉山證券都送超商商品券，其中，凱基證券推出新戶線上開戶，並於開戶當月 (含) 起算三個月內成交一筆台股交易，可獲得全家超商 200 元電子禮券。

新光證券新開戶完成包括證券 + 期貨，將送出共 1500 元以上抵用金。而開立玉山銀行數位帳戶作為交割帳戶並完成指定任務，享最高價值 600 元回饋。