三分鐘瞭解 Calamari：Kusama 上基於 zkSNARK 的隱私保護平行鏈

Calamari 是 Manta Network 先行網絡，除了爲 Manta 上線新功能提供測試和驗證場景，也爲 Kusama 生態帶來隱私保護功能。

撰文：Groot

雖然鏈上的高度透明奠定了區塊鏈世界的信任基礎，但是隨着行業的快速發展，完全公開的數據難免引發了一些別有用心的「作惡者」的關注，在傳統互聯網行業中至今仍然沒有得到有效解決的隱私問題，正在區塊鏈世界中「復現」，並且也已經成爲了 Web3 世界進一步發展必須要面對和解決的痛點。

Manta Network 是波卡首個鏈上隱私保護項目，通過密碼學技術 zkSNARK 爲 DeFi 用戶提供鏈上隱私保護，旨在成爲整個去中心化金融的隱私保護基礎設施。Manta 基於 Substrate 框架，可以爲整個波卡生態提供即插即用的隱私保護服務。Manta 的創始團隊包括來自哈佛大學、麻省理工學院、Algorand 等背景的密碼學家、教授和加密貨幣資深人士，並得到了全球頂級投資機構的支持，在今年年初完成了由 Polychain 領投，三箭資本、Multicoin、Alameda、Hypersphere 等參與的種子輪融資。

Calamari 作爲 Manta Network 的先行網絡，除了能夠爲 Manta 上線新功能前提供測試和驗證的場景，也能夠爲整個 Kusama 生態帶來類似的隱私保護功能。

Calamari Network 是什麼 ?

Calamari Network 作爲 Manta Network 的社區化先行網，是在 Kusama 上即插即用的隱私保護平行鏈，旨在爲整個 Kusama 的 DeFi 網絡提供隱私服務。

Calamari 可以在滿足用戶鏈上隱私需求、抗審查需求的同時，保證系統內的隱私代幣在去中心化及互操作性等方面不受「干擾」的平臺。

Calamari 目前已經推出的產品包括隱私支付 MariPay 和隱私去中心化 AMM 交易平臺 MariSwap，其中 MariPay 支持 Kusama 及其平行鏈資產的隱私交易，用戶可以將封裝後的穩定幣、比特幣等主流資產隱私化，Calamari 的零知識證明技術會爲這類封裝資產提供鏈上隱私保護。

MariSwap 可以爲用戶提供隱私地址的平行鏈資產間交易功能，此外還推出了包括隱私流動性池等一列隱私保護相關的創新功能。

代幣 KMA 應用場景及經濟模型

Calamari 的代幣 KMA 是首個社區主導的通縮型隱私功能性代幣，持幣用戶可以在協議的成長過程中獲得分紅激勵，比如前文提及的 MariPay 以及 MariSwap 產品使用中產生費用中的一部分就會用於回饋代幣持有者，此外 KMA 還承擔着生態內投票治理的憑證身份。

KMA 的初始發行總量爲 100 億枚，在用於平行鏈插槽拍賣的儲備代幣消耗殆盡之前不會增發。KMA 的分配方式以社區爲導向，會以公平分配的方式優先向早期參與者分發，團隊並不會預留代幣。

具體比例上來看，其中會有 30% 的代幣用於平行鏈插槽拍賣激勵，10% 用於平行鏈插槽拍賣儲備，20% 預留給流動性挖礦激勵，5% 用於市場營銷，15% 預留給開發基金，剩餘 20% 用於鎖倉空投。

關於 Calamari 平行鏈插槽衆貸競拍需要知道的一切

Calamari 將從第 6 個插槽，也就是即將在 9 月 1 日開啓的第二輪 Kusama 平行鏈插槽拍賣中正式參與競拍，將拍賣 8 個週期（48 周）的插槽。

持有 KSM 的用戶已經可以通過 Calamari 網站 參與衆貸，操作教程參考 此處 。

在衆貸活動中每投入一枚 KSM 可以獲得 10000 枚 KMA 代幣的獎勵，這也就保證了用戶收穫的代幣獎勵並不會因參與衆貸支持 Calamari 總資金量上升而下降。Calamari 計劃提供至多 30 億枚 KMA 代幣用於激勵幫助項目進行插槽競拍的 KSM 貢獻者，也就是說衆貸參與硬頂爲 30 萬枚 KSM。

Calamari 在拍賣過程中將使用階梯硬頂的方式，第一個硬頂爲最多 10 億 KMA 分給 KSM 貢獻者，也就意味着第一次的硬頂爲籌集 10 萬枚 KSM。在籌集每一個硬頂過程中如果 Calamari 獲得了平行鏈插槽，則會提前結束衆籌，計劃中預留的 30 億枚代幣中剩餘部分將會存入項目金庫用於租期結束後未來的插槽拍賣。如當達到第一個硬頂之後有更高競拍者獲得了插槽，則會開啓第二個硬頂，共計將 20 億 KMA 分給 KSM 貢獻者，也就意味着第二次的硬頂爲籌集 20 萬枚 KSM，以此類推。

對於 KSM 貢獻者來說，除基礎獎勵以外，前 500 名 KSM 貢獻者會獲得額外 10% 的代幣獎勵，501-1000 名貢獻者會得到額外 5% 的代幣獎勵。而通過額外的邀請功能，邀請及被邀請雙方還會分別收到額外 2.5% 的代幣獎勵。

衆貸參與者投入的 KSM 會在拍賣開始後被鎖定，直至贏得插槽並且完整的租賃週期 48 周結束後纔會解鎖。一旦 Calamari 順利贏得平行鏈插槽並開始正式運行，將會有 34% 的 KMA 獎勵一次性釋放給衆貸參與者，剩餘 66% 的代幣會在未來每 8 周分 6 次釋放，每次釋放 11%。

小結

Calamari 就像它的名字「魷魚」一樣具備很強的「僞裝」能力，這也表達出了該項目旨在保護用戶數據免遭濫用且避免被勒索者入侵攻擊的初衷。除此以外，Calamari 同樣具備 Kusama 先行網絡的探索創新精神，能夠依託項目更輕便快速的迭代，不斷地爲 Manta 提供最優的創新功能及產品升級解決方案。