指數無量上 攻先拉台積 再拉金融接下來肯定是中小型

上周指數如預期大漲近 900 點，今周一續強！可是量縮ㄝ，會不會量價結構背離而壓回呢? 今日節目有完整解析！https://youtu.be/C0Qxly6GmoQ

國際: Fed 傑克森洞年會議，FED 主席鮑爾再放鴿！國內: 當沖示警制 上路後，緊接者 MSCI 調整權重，明收月線，邁入 9 月季底，投信結帳作帳行情！

#永誠投顧徐照興分析師 表示！行情已過季月線，台灣 50 周 KD 周一搶先黃金交叉 (週五確認)，有機會帶動加權周 KD 同步黃金交叉，展開波段行情！而成交量遲遲不肯放出來，真的還會再漲嗎? 還是要震盪洗盤，補量才會上攻呢?

操作都不用猜！

根據 #龍捲風操盤術「日線找買賣點，週線看波段，月線看趨勢」，先看美股，國際股市只要不大跌，台股就有機會，美股在科技股帶領下，NASDAQ 日 KD 持續黃金交叉下，表現最強，再創歷史新高，所以目前漲勢還會持續，而加權指數也還是黃金交叉，所以還要彈，留意本周周 KD！即便行情還要再漲，但很多股票還是漲不動，甚至下跌！

#藥華藥 (6446-TW) 、# 如興 (4414-TW) 、# 立凱 (5227-TW) 、# 榮成 (1909-TW) 、# 南帝 (2108-TW) 還是下跌，代表現在進入【個股表現】區，不會像幾天前一樣，所有股票一起彈了！

今日消息:

#iPHONE 搭配低軌衛星，相關概念股: #台揚 (2314TW)、# 華通 (2313-TW)、# 金寶 (2312-TW)、# 昇達科 (3491-TW)、# 同欣電 (6271-TW)、# 公準 (3178-TW) ，震盪量縮可留意

#電動車電池概念股

#美琪瑪 (4721-TW) 不用說，就是指標股，指標股衝出去，其他電持股再留意，否則，敵不動，我不動，不用隨意浪費子彈！

#整流二極體概念股

#朋程 (8255-TW)、# 德微 (3675-TW) 就是指標股，而 #強茂 (2481-TW)、# 台半 (5425-TW) 、# 虹揚 - KY(6573-TW) 還是持續看好！

#MOSFET 概念股：

#茂達 (6138 -TW)、# 大中 (6435-TW)、# 杰力 (5299-TW)、# 尼克森 (3317-TW) 、# 富鼎 (8261-TW)、# 捷敏 (6525-TW)，甚至延伸至 GaN、SiC 的 #嘉晶 (3016-TW) 漲停、# 漢磊 (3707 -TW) ，仍為強勢整理型態，目前會以茂達、漢磊為指標！

#IC 設計概念股:

這族群先觀察，而 IP 矽智財股: #創意 (3443-TW)、# 智原 (3035-TW)、# 力旺 (3529-TW) 再創歷史高，可當指標股、#M31(6643-TW)、# 愛普 (6531-TW)，反而可先留意，IC 設計部分，晶焱 (6411-TW) 籌碼相對集中，這部分操作可來 TG，

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行情如預期出現快速反彈，但明顯這波上漲，很多股票跟不上，差異頗大，自己操作要盯緊一些，需要尋求協助的話可用以下任何的連結，都可找到筆者

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