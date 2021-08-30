〈美股盤前要聞〉美將公布達拉斯Fed製造業數據 美股期貨小升

美國今日將公布 8 月達拉斯 Fed 製造業指數。美國 10 年期公債殖利率來到 1.305%。美股期貨週一 (30 日) 小升，道瓊期貨漲 0.07%，標普 500 期貨漲 0.11%，那斯達克 100 期貨漲 0.17%。

1. 美國 Covid 住院人數破 10 萬人

據美國衞生與公共服務部指出，由於 Delta 變種病毒造成傳染擴大，美國新冠患者住院人數已突破 10 萬人，為今年 1 月以來最高，跟去年同時間相比，這一數字已經來到兩倍以上，當時疫苗接種甚至不如現在這麼普及。

醫院和研究人員一直表示，今年住院的絕大多數患者都沒有接種疫苗。FDA 疫苗諮詢委員會成員 Paul Offit 說，疫苗的可用性讓目前的住院人數激增，更顯得悲慘。

他指出，Delta 變種病毒改變了一切，目前成為美國最主要的病毒株，並造成住院和病例自 6 月下旬以來快速上升。

2. 特斯拉勁敵 Rivian 申請 IPO

亞馬遜 (AMZN-US) 投資的電動皮卡新創公司 Rivian Automotive 周五（27 日）發布聲明表示，已向美國證券交易委員會（SEC）申請首次公開發行（IPO），分析師推測其估值約 800 億美元。

Rivian 表示，目前尚未確定股票發行規模與價格區間。知情人士表示，Rivian 預計在 11 月 25 日（美國感恩節）前後上市，不過確切上市時間仍將取決於 SEC 的批准進度。

3. 中國再收緊未成年人網路遊戲監管

中國國家新聞署近日發布《關於進一步嚴格管理切實防止未成年人沈迷網路遊戲的通知》(以下以《通知》代稱)，再收緊對未成年人的網路遊戲監管，消息拖累網易美股盤前挫逾 7%。

《通知》要求，所有網路遊戲企業僅能在每週五、週六日和國定假日的每天晚上 8-9 點向未成年人提供 1 小時服務，並嚴格落實網路遊戲帳號的實名制和登入要求。

消息拖累中概遊戲股走低，截至週一美股盤前，網易 (NTES-US) 跌逾 7％，嗶哩嗶哩 (BILI-US) 跌 1.8％。

4. 澳洲當局加強蘋果等數位支付服務的監管

據報導，澳洲府正在考慮制訂新的法律，來加強對蘋果 (AAPL-US) 和谷歌 (GOOGL-US) 等科技巨頭旗下數位支付服務的監管。

澳洲財政部長 Josh Frydenberg 表示，他將仔細考慮數位支付相關的問題，以及政府委託的一項報告中其他的建議，該報告主要研究科技進步和消費者需求的變化步伐是否一致。

蘋果的 Apple Pay、谷歌的 Google Pay 和中國的 WeChat Pay 在近年來迅速發展，但是相關服務目前仍未被指定為支付系統，因此他們處在監管範圍之外。

5. Delta 病毒席捲 麥當勞等速食店考慮關閉內用

據加盟商稱，考慮到 Delta 疫情持續肆虐全美，麥當勞 (MCD-US) 在內等速食店正在衡量關閉內用座位區或限制營業時間。

去年因應疫情，麥當勞暫時關閉美國幾乎所有內用區，但隨著疫情趨緩，重啟內用進度已在上月達到七成。麥當勞此前表示，除非疫情捲土重來，否則有望在勞動節前接近正常營業。

除麥當勞外，位於阿拉巴馬州和喬治亞州的近 40 家肯德基和 Taco Bell 也因員工確診新冠病毒，導致人手不足而被迫縮短營業時間。