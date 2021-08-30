〈台幣〉熱錢回流 勁揚1.15角收27.813元 攀近月高點

台北股匯今 (30) 日齊揚，新台幣兌美元匯率在熱錢湧入下，一口氣衝破 27.9、27.8 關卡，見到 27.7 字頭，在亞幣中表現最為強勢，終場升幅收斂，但仍勁揚 1.15 角，收在 27.813 元，寫近 1 個月以來的高點。

Fed 主席鮑爾釋出鴿派升息訊號，投資人疑慮消除，美元應聲走低，外資今天積極匯出，推升台幣走勢，盤中一度來到 27.778 元，強升 1.5 角，同時也吸引進口商進場買美元，因此抵銷部分漲勢。

新台幣兌美元匯率終場升值 1.15 角，以 27.813 元作收，為連續 2 個交易日走升，台北外匯市場成交值 8.39 億美元，元太外匯市場成交值 3.17 億美元。

台北股匯市同步走揚，台股今天大漲 186 點，收在全場最高 17396 點，並成功收復季線，外資加碼買超台股 212 億元，累計近 2 日大買近 395 億元。

觀察主要貨幣兌美元表現，根據央行統計，新台幣今天強升 0.41%，新加坡幣升值 0.37%，歐元升值 0.33%，日圓與人民幣分別升值 0.27%、0.21%，韓元升值 0.19%。美元指數下跌 0.36%。