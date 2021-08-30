今年第2批地上權開標 全聯再度搶下中南部2宗標的

財政部國產署今 (30) 日公布今年第 2 批地上權開標結果，15 宗標的最後標脫 9 宗，標脫率達 6 成，其中連鎖超市龍頭全聯實業一舉搶下台中市干城重劃區與澎湖縣馬公市兩宗土地的地上權。

國產署第 2 批地上權招標案今天下午開標，成功標脫的 9 宗地上權其決標權利金共 28.52 億元，地租年息率 3.5%，以區域別來看，北區標脫 3 宗、中區 2 宗、南區則有 4 宗標脫，整體標脫達 6 成，超越今年首批標脫率 5 成。

值得注意的是，今年大舉搶標地上權的全聯實業，繼首批招標案搶下高雄前鎮與屏東 2 筆地上權後，本次再度出手在北中南投標 5 宗地上權，最後取得位於台中市、澎湖縣共 2 筆地上權標案。

根據國產署公布的標脫結果，位於台中車站附近的干城地區 1 宗土地與台南市東區平實營區 2 宗土地，因區位及面積規模極佳，本次獲得市場青睞順利標脫，溢價率分別為 1.23%、8.675、9.93%。

另外，新北市土城區等 3 宗土地則是首次列標即標脫，其中鄰近土城工業區的土地共有 2 家投標者，最後由福容開發股份有限公司以權利金 3 億 2668 萬元得標，溢價率 25.48%。

南部地上權同樣搶手，位於屏東縣東港鎮精華區土地吸引 4 家投標者，最後由升鴻水電工程股份有限公司以權利金 1 億 8,680 萬元得標，溢價率 12.4％。

根據國產署觀察，過去地上權招標案大多由壽險業者得標，近期零售倉儲業參與競標下，不少地上權案最後都由零售業成功插旗得標。

國產署表示，預計在 9 月推出今年第 3 批地上權標案，目前初步估算全台共有 12 宗標的，其中有 8 宗是首度列標，預計 9 月 3 日召開地上權審議小組會議後就能拍板定案。

據了解，第 3 批地上權招標案中，位於台北市信義區，鄰近台北 101 大樓的陸軍保養廠 C 基地相對受矚目，占地面積共 4815 坪，估算權利金底價超過 50 億元，在大面積與黃金地段優勢加持下，可望吸引壽險業等大咖搶進。