石化業首宗ESG聯貸 亞東石化200億聯貸爆167%超額認購

石化業 ESG 聯貸首例！由兆豐銀行統籌主辦的亞東石化、連結 ESG 調整機制的 200 億元聯貸案，推出後在銀行團踴躍參與下，認參金額從原本的 168 億元飆升至 280 億元，超額比例 167%，最後以 200 億元拍板，並於今 (30) 日簽約。

該聯貸案由兆豐銀行統籌主辦，參貸行包括華銀、臺銀、合庫、彰銀等共計 14 家銀行共襄盛舉。

兆豐銀表示，亞東石化隸屬於遠東新世紀公司，以生產及銷售 PTA 為業，生產基地位於桃園市觀音工業區，是目前全台最大的聚酯原料供應商，長期重視降碳減廢與回收，2020 年已與桃園市政府簽訂再生水用水契約，響應循環經濟理念。

兆豐銀說，本聯貸案資金將支應償還既有金融機構負債暨充實中期營運週轉所需，本案原預定籌募金額 168 億元，因連結 ESG 調整機制，鼓勵亞東石化達成「溫室氣體排放」、「節電省水」及「企業社會責任」等 ESG 指標，並享有利率減碼優惠。

兆豐銀表示，此案為石化產業聯貸案首例，深獲銀行團認可認參踴躍，以不到兩個月時間即籌組完成，除八大公股行庫力挺外，也吸引數家大型民營行庫，顯示銀行團對遠東新世紀及亞東石化經營團隊之肯定，對其未來營運深具信心。