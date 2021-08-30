東元拿下桃機三航站百億元機電工程 2026年完工啟用

桃園國際機場第三航站區主體航廈機電工程 (TP6B 標) 今 (30 日) 決標，東元電機 (1504-TW) 以 127 億元得標，範圍包括主體航廈及南北兩側登機廊廳的機電工程，預計今年 10 月開工、2026 年完工啟用。

東元表示，目前已承攬桃園國際機場第三航站能源中心及變電站工程，此次再與士林電機與百總工程組成團隊，拿下三航廈的機電工程標案，所有標案涵蓋能源與動力系統。

董事長邱純枝指出，此工程案都將使用公司生產的括空調設備、高效率馬達、配電盤、電力匯流排等設備，並將依據智慧化機場全方位整合方案構想，將導入全球最新技術的機場設施自動化管理系統設備，針對能源、水資源、廢棄物、健康服務、舒適服務等系統，即時分析與控制。

東元 2019 年與偉銓營造共組團隊，以幣 62 億元得標的能源中心與變電站工程案，此次得標工程案，預計今年 10 月開始動工、2026 年完工啟用。

東元今年將事業體改組成三大事業群，分別為機電系統暨自動化、空調暨智慧生活、智慧能源，其中，智慧能源事業群總經理張松鑌表示，桃園國際機場第三航站區主體航廈機電工程，是智慧能源事業群改組之後第一個得標的重大工程案件，預估今年尚有機會取得離岸風場陸上變電站工程、和 IDC 機房 (網際網路數據中心) 等案件，年營收增長約 30.1%，可望為公司營收成長挹注可觀動能。