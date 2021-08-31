〈美股盤後〉鮑爾鴿派助科技股大漲 標普那指再創新高 蘋果締新猷 

美國聯準會 (Fed) 主席鮑爾上周五拍板縮減購債但不急於升息，鴿派談話激勵科技股大漲，蘋果股價跳漲 3% 至空前新高，艾達颶風 (Ida) 登陸路易斯安那州，油價上揚，玉米、黃豆等農作物下跌，標普、那斯達克再度改寫歷史紀錄，四大指數僅道瓊未能收紅。

這是標普 500 指數 8 月第 12 度創新高，也是今年來第 53 度改寫歷史紀錄，那斯達克則是今年來第 32 度改寫紀錄。

艾達颶風登陸美國，芝加哥交易的農作物多下跌，主因在於密西西比河駁船交通運輸中斷、紐奧良電力供應不足，導致墨西哥灣穀物出口停擺，美國國內供給可能因此增加。

政經消息部分，美國五角大廈宣布，美國完成從喀布爾機場撤軍行動，長達 20 年的阿富汗戰爭正式結束，從 2001 年 9 月 11 日恐怖攻擊不久後的衝突正式畫下句點。

美國聯邦貿易委員會 (FTC) 為了緩解汽油和天然氣價格漲勢，計劃對油氣業者的反競爭行為強化執法，正在研究打擊非法合併的方法，並將調查大型連鎖加油站是否共謀抬價。

全球新冠肺炎 (COVID-19) 疫情持續發燒，根據美國約翰霍普金斯大學 (Johns Hopkins University) 即時統計，至截稿前，全球確診數飆破 2.169 億例，死亡數突破 450.73 萬例。美國累計確診超過 3793 萬例，超過 63 萬人病故。印度累計確診超過 3273 萬例，巴西累計確診 2074 萬例。

美國疾病管制預防中心 (CDC) 專家小組，為輝瑞 / BioNTech 疫苗提供給 16 歲以上青少年施打的全面授權背書。輝瑞董事、美國食品藥物管理局 (FDA) 前局長 Scott Gottlieb 說，針對 5 到 11 歲兒童施打疫苗的緊急使用授權 (EUA)，有望在秋天定案。

周一 (30 日) 美股四大指數表現：

道瓊工業指數下跌 55.96 點，或 0.16%，收 35,399.84 點。

標普 500 指數上漲 19.42 點，或 0.43%，收 4,528.79 點。

那斯達克綜合指數上漲 136.39 點，或 0.90%，收 15,265.89 點。

費城半導體指數上漲 9.99 點，或 0.29%，收 3,446.44 點。

標普 500 指數 11 個類股中，科技股率領 7 個類股走高，金融股跌最重。(圖: Finviz)

焦點個股

科技五大天王全面收紅。蘋果 (AAPL-US) 勁揚 3.04%；臉書 (FB-US) 漲 2.15%；Alphabet (GOOGL-US) 漲 0.41%；亞馬遜 (AMZN-US) 漲 2.15%；微軟 (MSFT-US) 漲 1.29%。

道瓊成分股漲跌互見。家得寶 (HD-US) 漲 1.15%；可口可樂 (KO-US) 漲 0.95%；沃爾瑪 (WMT-US) 漲 0.81%。美國運通 (AXP-US) 跌 2.6%；波音 (BA-US) 跌 1.8%；雪佛龍 (CVX-US) 跌 0.25%。

費半成分股漲多跌少。萊迪思半導體 (LSCC-US) 大漲 2.58%；思佳訊 (SWKS-US) 漲 1.44%；邁威爾 (MRVL-US) 漲 1.01%；艾司摩爾 (ASML-US) 漲 0.8%。Cree(CREE-US) 跌 1.43%；美光 (MU-US) 跌 1.14%。

台股 ADR 攀高 。台積電 ADR(TSM-US) 上漲 0.42%；日月光 ADR(ASX-US) 漲 0.65%；聯電 ADR(UMC-US) 勁揚 0.53%；中華電信 ADR(CHT-US) 漲 0.83%。

企業新聞

蘋果秋季上市的 iPhone 13(暫稱) 傳出可能支援低軌道衛星服務，可能透過電信商與低軌衛星業者 Globalstar(GSAT-US) 合作推出，蘋果大漲 3.04% 至每股 153.12 美元，市值突破 2.5 兆美元，Globalstar 狂飆 64.34%。

尾盤時段，MacRumors 報導，蘋果宣布完成收購古典音樂串流平台 Primephoni。

Paypal(PYPL-US) 大漲 3.64%，知情人士透露，該公司考慮推出股票交易平台，讓客戶交易個股。

網路券商羅賓漢 (HOOD-US) 和同業嘉信 (Charles Schwab)(SCHW-US) 股價暴跌，美國證券交易委員會 (SEC) 主席詹斯勒 (Gary Gensler) 接受巴隆周刊 (Barron’s) 訪問表示，全面禁止訂單流的措施「已經擺到檯面上」。

航空股普遍下挫，歐盟國家鑒於美國疫情反彈，周一表決通過，建議成員國限制美國非必要旅行入境。

在美國上市遊戲股壟罩賣壓，中國政府下令多項措施限制未滿 18 歲打電動，包括平日每天不得玩超過 3 小時，網易 (NTES-US) 重挫 3.39%，嗶哩嗶哩 i(BILI-US) 下跌 1.59%。

視訊服務商 Zoom(ZM-US) 盤後公布第 2 季 (7/31 日止) 財報，每股盈餘 1.36 美元，營收年增 54% 至 10.2 億美元，均優於分析師預期，但和前一季的 191% 增幅相比，成長明顯趨緩，股價應聲暴跌 11%。

華爾街分析

鮑爾上周五表示，Fed 每月 1200 億美元的購債計畫將在今年開始縮減規模，但並未點名具體縮表時間，他也把縮減資產負債表和升息分開，強調不急於升息。

Baird 投資策略師 Ross Mayfield 說：「市場上個禮拜針對縮減購債時間表已經做好完整的心理準備，結果鮑爾並未明確點出時間，為市場增添一些希望，認為在美國確診人數激增的情況下，寬鬆政策會再維持一段時間。但另一方面，如果 Fed 在 9 月決策會議上還是這麼鴿派，市場將開始擔心經濟復甦是不是遭遇某些問題。」

投資人如今把焦點轉移到本周五公布的 8 月非農就業報告，這可能為 Fed 在 9 月 21 日到 22 日的例行會議立下基調。

LPL 金融公司首席市場策略師 Ryan Detrick 說：「精明的投資人應該採取『股重於債』的資產配置。這不意味著外部衝擊不會導致股價回檔，但從最近財報、政策環境和市場歷史來看，我們並未看到任何不利股票的強力理由。」

State Street Global Advisors 首席投資策略師 Michael Arone 則說，美國企業已經連續五季交出「令人眼睛為之一亮的財報數據」，但如果陸續有其他公司和科技業一樣成長開始減速，可能敲響投資人警鐘。

數字皆為截稿前更新，請依照實際報價為主