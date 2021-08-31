不只能源股颳大風！艾達颶風衝擊股市 化工股蓄勢待發

艾達颶風對股票的影響將超越能源產業，對其他幾個產業帶來波動。

颶風艾達週日登陸路易斯安那州，導致數十萬人面臨停電，且迫使墨西哥灣的石油和天然氣生產中斷，約占美國石油產量 17%，但週一油價和生產商股價的波動不大。

在颶風艾達到來前，WTI 原油期貨價格上週已漲逾 10%，週一再漲 0.7%，同日 S&P 500 的能源股約下跌 0.4%，但 S&P 500 上漲 0.43%、道指下跌 0.16%。

其他股票正在移動，且可能進一步波動，例如備用電源公司 Generac (GNRC-US) 週一上漲 1.28% 至 52 週新高點，上週漲幅約 9%。

Generac 今年迄今上漲約 96%，過去一年漲幅達 136%，但這並不意外，因為今年的颶風季相當活躍，且今年 2 月 Uri 風暴更摧毀德州電網。在與風暴相關的股票漲勢消退之際，投資者可能希望等待買進，或者出售部分持股以將一小部分收益入袋為安。

與此同時，化工股走低，例如道瓊工業指數的化工股在過去一週上漲 7% 後下跌 1.6%。

風暴對化工行業的影響程度難以估算，因為石油煉油廠通常會停產或減產，而煉油廠生產的原物料用在化工產品生產上，所以化工業的製造出來的產品也可能漲價，但是產量受到限制可能會影響獲利，通常的結果就是在利潤和獲利間的波動。

花旗集團分析師 P.J. Juvekar 週一報告寫道，「艾達颶風襲擊之時，適逢供應已然緊縮，且價格已在紀錄高點。港口、工廠和鐵路的關閉，以及停電的可能性恐會阻礙生產，並讓市場更進一步收緊，因為此前遭冬季季風 Uri 襲擊過後，還沒有機會緩口氣來，當時 Uri 襲擊化工產業和電網。」

Juvekar 指出，基於氯鹼的化學品供應可能較預期緊繃，這將有利於 Westlake Chemical (WLK-US)，其股價上週漲約 8%，週一下跌 0.9%。

投資者將在未來幾天尋找有關洪水、破壞和生產的最新消息。